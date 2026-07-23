던이 2층 단독 주택 일상을 공개한다./사진제공=MBC

던이 2층 단독 주택 일상을 공개한다./사진제공=MBC

가수 던이 ‘소울메이트’와 함께 사는 자취 4년 차 일상을 공개한다. 최근 연예인 호화 집자랑에 대한 대중의 반감도가 높은 상황 속, 던의 박물관을 방불케 하는 2층 단독 주택 일상이 공감을 얻을 수 있을지 주목된다.오는 24일 오후 11시 10분 방송되는 MBC 예능 ‘나 혼자 산다’에서는 가수 던(DAWN)의 ‘나무늘보 하우스’가 공개된다.이날 던은 별명이 ‘나무늘보’라고 밝히며 느긋한 하루를 시작한다. 던은 첫눈에 반해 함께 살고 있는 반려견 햇님이도 공개한다.공개된 사진 속에는 던의 ‘나무늘보 하우스’가 포착됐다. 2층 단독주택인 그의 집은 동양의 미가 가득한 오브제와 직접 그린 그림, 그리고 우리나라 무형유산 작품들로 꾸며진 인테리어로 시선을 사로잡는다.던이 현관 앞 좁은 계단 위에 캠핑 의자를 놓고 아침을 먹는 모습도 담겼다. 그는 “항상 거기 앉아 있어요”라며 자신의 최애 자리임을 밝힌다. 따사로운 햇볕 아래 사계절을 느낄 수 있는 작은 마당을 바라보는 그의 모습이 눈길을 끈다.던의 반전 일상도 공개된다. 그는 스톱워치를 켜고 직접 만든 ‘던 챌린지’를 시작으로 ‘김무열 푸시업 챌린지’에 도전한다. 팔굽혀펴기에도 자신감을 보여 실력에 어떨지 주목된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr