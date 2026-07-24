있지 류진, 몸보다 큰 쿠션 안고…애착 고양이 인증

그룹 ITZY(있지) 류진이 귀여운 일상을 공개했다.류진은 최근 자신의 SNS를 통해 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 류진은 편안한 홈웨어 차림으로 바닥에 앉아 거울 셀카를 남기고 있다. 가장 먼저 시선을 사로잡는 것은 류진의 몸집만 한 초대형 고양이 모양 쿠션이다. 하늘색의 보송보송한 소재로 제작된 쿠션은 고양이 귀를 형상화한 디자인까지 더해져 포근한 분위기를 자아냈다.류진은 쿠션 뒤에 몸을 기댄 채 자연스러운 포즈를 취하며 편안한 매력을 드러냈다. 부드러운 질감이 그대로 느껴지는 쿠션은 인형을 연상케 할 정도로 폭신해 보여 보는 이들의 시선까지 사로잡았다.또한 하늘색 상의와 운동화, 크림 컬러의 팬츠를 매치한 류진은 쿠션과 어우러지는 파스텔톤 스타일링으로 따뜻한 감성을 완성했다. 꾸미지 않은 듯 자연스러운 모습에도 특유의 세련된 분위기와 청순한 비주얼이 돋보였다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr