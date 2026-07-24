배우 류혜영이 공식 행사에 참석한 모습이다. / 사진=텐아시아 DB

배우 류혜영이 '탈모 의혹'에 대해 유쾌하게 반응했다. / 사진='류혜영레몬과밀치회' 유튜브 영상 캡처

배우 류혜영이 '탈모설'에 대해 직접 해명했다.지난 23일 류혜영의 개인 유튜브 채널 '류혜영레몬과밀치회'에는 '진짜 나 혼자 산다, 몽그렐스 GV'라는 제목의 영상이 게재됐다.영상에서 류혜영은 새 헤어스타일을 공개하며 팬들과 소통했다. 그는 "염색을 새롭게 했다"며 "브라운인지 블랙인지, 그레이인지 알 수 없는 오묘한 색"이라고 소개해 만족감을 표현했다.이어 온라인에서 제기된 '탈모 의혹'에 대해서도 솔직하게 답했다. 류혜영은 "누가 저한테 탈모가 있냐고, 탈모 있는 거 아니냐고 물어보셨는데 탈모는 없다"며 선을 그었다.그는 "머리숱이 적은 편은 아닌데 머리카락이 엄청 얇은 편이라는 이야기를 많이 듣는다"며 "머리도 많이 빠지는 편은 아니다. 두피가 너무 하얗다는 말은 많이 들었다"고 설명했다. 이어 "이것도 어쨌든 저다. 저는 아무튼 건강하고 탈모도 없다"고 덧붙여 유쾌하게 의혹을 일축했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr