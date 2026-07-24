'김부장' 측이 예상치 못한 반전을 예고했다. /사진제공=SBS

'김부장' 측이 예상치 못한 반전을 예고했다. /사진제공=SBS

소지섭, 최대훈, 윤경호가 퇴로 없는 적진에서 최후의 일격을 가한다.SBS 금토드라마 ‘김부장’ 지난 8회는 수도권 23.6%, 전국 23.1%, 순간 최고 26.2%를 기록하며 또 한 번 자체 최고 시청률을 경신했다. 최종회를 앞두고 예상을 뒤엎는 반전 스토리가 휘몰아칠 것이 예고돼 기대를 모으고 있다.지난 8회에서는 딸 민지(서수민)와의 새 삶을 위해 북한 최고위급 망명자 리응령(이재용)을 보호하라는 마지막 임무를 받아든 김부장(소지섭)이 주강찬(주상욱)의 음모로 인해 위기를 맞는 장면이 담겼다. 성한수(최대훈), 박진철(윤경호)과 재회한 김부장에게 특수임무국 요원들이 돌연 총구를 겨누면서 긴장감을 높였다.24일 오후 9시 50분 방송되는 ‘김부장’ 9회에서는 김부장, 성한수, 박진철이 적진 한복판에서 각각 로프를 타고, 발차기를 날리고, 주먹을 휘두른다.공개된 사진 속 김부장은 검은색 전투복을 입고 굵은 로프를 짊어진 채 적진에 잠입한다. 이어 권총을 쥔 채 어둠 속을 기민하게 움직이는 모습이다. 성한수는 태권도 올림픽 영웅다운 발차기와 집념으로 좁은 조리실 안을 누비며 호쾌한 일격을 가한다. 박진철은 복도에서 육중한 주먹으로 파괴력을 과시한다. 이어 엘리베이터 천장 위에서 파격적인 폭격탄을 장착한다.주강찬을 비롯해 김부장을 옥죄는 예측할 수 없는 변수들이 폭주하는 가운데 김부장과 성한수, 박진철이 사생결단 사투를 마무리 지을 수 있을지 주목된다.제작진은 “김부장, 성한수, 박진철이 각자의 필살기를 이용해 모든 것을 쏟아붓는 사생결단의 액션이 펼쳐진다”라며 “마지막 남은 9, 10회에서는 예상하지 못했던 반전이 기다리고 있다. 한순간도 긴장을 놓지 말고 지켜봐달라”라고 전했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr