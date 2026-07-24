기안84가 울컥하는 모습을 보인다./사진제공=MBC

기안84가 울컥하는 모습을 보인다./사진제공=MBC

기안84가 민호, 배나라를 위한 ‘크루장 특별 메뉴’를 선물한 뒤 울컥한다.24일 오후 11시 10분 방송되는 MBC 예능 ‘나 혼자 산다’에서는 기안84와 샤이니 민호, 배나라의 ‘찐런 크루’ 결성 2탄이 공개된다.‘찐런 크루’의 맏형이자 크루장인 기안84가 ‘괴식84’의 오명을 벗고 동생들을 위한 비장의 요리를 선보인다. 민호는 기안84가 집에서 만들어 온 김치볶음밥 도시락은 먹어 봤지만, 직접 요리하는 모습을 보는 것은 처음이기에 설레는 모습을 보인다. 민호와 배나라는 기대와 걱정이 섞인 표정으로 기안84의 요리 모습을 지켜본다.공개된 사진 속에는 민호와 배나라가 “미쳤는데요?”라며 예상 밖의 비주얼을 뽐내는 ‘기안84표 요리’에 깜짝 놀란 모습도 담겼다. 이어진 동생들의 격한 반응에 기안84는 “처음이다”라며 감격의 눈물까지 보인다.기안84는 동생들에게 조심스럽게 자신의 고민들도 털어놓는다. 민호는 ‘기안84 지킴이’ 상담소를 오픈하고, 배나라는 “민호를 보고 배우고 싶다고 생각한다”라며 감탄한다.겨배나라는 통기타 하나로 기안84와 민호를 감동시킨다. ‘찐런 크루’ 맞춤형 선곡으로 깜짝 콘서트를 연 배나라의 마음과 낭만적인 분위기에 기안84와 민호는 제대로 빠져든다는 후문이다.한편, 지난 1월 배우 한재아와 열애를 인정한 배나라는 최근 결혼을 준비 중이라고 밝혔다. 소속사 측은 "정확한 시기는 미정"이라고 전했다. '나혼자산다'는 결혼하면 자연스럽게 하차 수순을 밟는 만큼, 배나라 역시 하차를 앞두게 됐다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr