유재석이 관종임을 인정했다./사진제공=KBS

유재석이 관종임을 인정했다./사진제공=KBS

유재석이 "우리도 다 관종"이라고 말한다.24일 오후 8시 30분 방송되는 KBS 예능 ‘해피투게더-혼자가 아니어서 좋아’(이하 ‘해투’) 3회에서는 ‘뿔테 트리오’ 유재석, 장항준, 윤종신과 함께 스페셜 MC 강민경이 본선 B조의 인생 팀메이트들을 만난다.이날 유재석이 스타성을 인정한 12살 ‘어린 송가인X이찬원’ 황지원, 이민우 듀오가 출격한다. 황지원은 시작부터 “‘왕사남’을 너무 좋아해서 각본집도 샀다. 볼 때마다 운다”는 팬심 고백으로 ‘천만감독’ 장항준의 마음을 단숨에 사로잡는다. 알고 보니 황지원은 2024년 전국노래자랑 당진 편에 출연해 무대 영상 조회수 250만 뷰를 기록한 화제의 인물. 그는 “전국노래자랑에서 빵 뜨고 싶어서 할머니 연기를 했다. 조회수가 터진 뒤 붕 떠 있는 제 모습에 자제해야겠다고 생각했다”고 말한다.황지원은 짝꿍 이민우에 대해 “전 짝남이지만 같이 나왔다”라고 소개한다. 황지원은 “예전에 고백했다가 차였다”라며 아픈 추억을 떠올린 것도 잠시, “예능이라서 웃긴 친구랑 나가고 싶었는데, 민우랑 하면 같이 빵 뜨겠다 싶었다”라고 비즈니스 커플임을 강조한다.이민우 역시 타고난 스타 기질로 MC들을 들썩이게 한다. 이민우는 “지원이가 같이 나가자고 했을 때 ‘나도 좀 뜨나?’ 싶었다. 가족들도 다 기대 중”이라며 범상치 않은 포부를 보인다.이어 이민우가 “제가 관종이다. TV 나오면 전 국민이 알아보지 않을까 싶었다”라고 남다른 관종력을 드러내자, 유재석은 “저희도 다 관종이다. 연예계에 데뷔한 건 관종이라서”라며 그의 스타성을 인정한다. 이들이 입만 열었다 하면 중독성 강한 멘트가 탄생하자 유재석은 “벌써 유행어도 몇 개나 만들었다”라며 놀라움을 표한다. 선곡한 곡 제목마저 ‘배 띄워라’임이 공개되자, 유재석은 “빵 뜨라는 의미에서 선택한 거냐. 물 들어올 때 노 제대로 젓는다”라며 두 사람의 넘사벽 끼에 감탄한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr