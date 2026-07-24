가수 이지혜가 친언니를 공개했다. / 사진='밉지않은 관종언니' 유튜브 영상 캡처

가수 이지혜가 친언니와 현실 자매 케미를 보여줬다. / 사진='밉지않은 관종언니' 유튜브 영상 캡처

가수 이지혜가 미국에 거주 중인 친언니를 공개했다.지난 23일 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니'에는 '잠실 50년 전통! 재개발전에 꼭 가야하는 숨은 맛집 천국 '장미상가' 맛집 TOP5 최초공개(이지혜 친언니)'라는 제목의 영상이 게재됐다.이지혜는 맛집 탐방에 앞서 "오늘 특별한 맛 평가단이 함께한다"며 미국에서 온 친언니와 조카를 소개했다. 이후 이들은 장미상가를 돌며 순대국, 튀김 함박, 떡볶이, 육회비빔밥 등 다양한 메뉴를 맛보고 솔직한 후기를 전했다.식사 도중 이지혜는 친언니와의 어린 시절을 떠올렸다. 그는 "어릴 때는 맨날 머리채 잡고 싸웠다"고 말했고, 언니는 "그거는 자매 국룰이다"라고 맞장구쳤다. 이어 이지혜는 "언니가 저보다 조금 더 예쁘고 공부도 잘했다. 그런데 저는 제가 예쁘다고 생각했기 때문에 언니를 의식한 적이 없었다"며 "오히려 언니가 저를 더 의식했던 것 같다"고 농담해 웃음을 안겼다.하지만 세월이 흘러 두 사람 모두 엄마가 된 뒤에는 누구보다 가까운 사이가 됐다. 이지혜의 남편이 요즘 두 사람의 관계를 묻자 이지혜는 "요새는 사이가 최고다. 아이를 키우면서 더 돈독해지는 게 맞다"고 답해 친언니를 향한 애정을 표현했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr