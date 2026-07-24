가수 이지혜가 미국에 거주 중인 친언니를 공개했다.
지난 23일 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니'에는 '잠실 50년 전통! 재개발전에 꼭 가야하는 숨은 맛집 천국 '장미상가' 맛집 TOP5 최초공개(이지혜 친언니)'라는 제목의 영상이 게재됐다.
이지혜는 맛집 탐방에 앞서 "오늘 특별한 맛 평가단이 함께한다"며 미국에서 온 친언니와 조카를 소개했다. 이후 이들은 장미상가를 돌며 순대국, 튀김 함박, 떡볶이, 육회비빔밥 등 다양한 메뉴를 맛보고 솔직한 후기를 전했다. 식사 도중 이지혜는 친언니와의 어린 시절을 떠올렸다. 그는 "어릴 때는 맨날 머리채 잡고 싸웠다"고 말했고, 언니는 "그거는 자매 국룰이다"라고 맞장구쳤다. 이어 이지혜는 "언니가 저보다 조금 더 예쁘고 공부도 잘했다. 그런데 저는 제가 예쁘다고 생각했기 때문에 언니를 의식한 적이 없었다"며 "오히려 언니가 저를 더 의식했던 것 같다"고 농담해 웃음을 안겼다.
하지만 세월이 흘러 두 사람 모두 엄마가 된 뒤에는 누구보다 가까운 사이가 됐다. 이지혜의 남편이 요즘 두 사람의 관계를 묻자 이지혜는 "요새는 사이가 최고다. 아이를 키우면서 더 돈독해지는 게 맞다"고 답해 친언니를 향한 애정을 표현했다.
박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr
지난 23일 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니'에는 '잠실 50년 전통! 재개발전에 꼭 가야하는 숨은 맛집 천국 '장미상가' 맛집 TOP5 최초공개(이지혜 친언니)'라는 제목의 영상이 게재됐다.
이지혜는 맛집 탐방에 앞서 "오늘 특별한 맛 평가단이 함께한다"며 미국에서 온 친언니와 조카를 소개했다. 이후 이들은 장미상가를 돌며 순대국, 튀김 함박, 떡볶이, 육회비빔밥 등 다양한 메뉴를 맛보고 솔직한 후기를 전했다. 식사 도중 이지혜는 친언니와의 어린 시절을 떠올렸다. 그는 "어릴 때는 맨날 머리채 잡고 싸웠다"고 말했고, 언니는 "그거는 자매 국룰이다"라고 맞장구쳤다. 이어 이지혜는 "언니가 저보다 조금 더 예쁘고 공부도 잘했다. 그런데 저는 제가 예쁘다고 생각했기 때문에 언니를 의식한 적이 없었다"며 "오히려 언니가 저를 더 의식했던 것 같다"고 농담해 웃음을 안겼다.
하지만 세월이 흘러 두 사람 모두 엄마가 된 뒤에는 누구보다 가까운 사이가 됐다. 이지혜의 남편이 요즘 두 사람의 관계를 묻자 이지혜는 "요새는 사이가 최고다. 아이를 키우면서 더 돈독해지는 게 맞다"고 답해 친언니를 향한 애정을 표현했다.
박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr
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