배우 유지안 [사진 제공 = SBS ‘김부장’, 판타지오]

배우 유지안 [사진 제공 = SBS ‘김부장’, 판타지오]

배우 유지안이 SBS 금토드라마 '김부장' 종영을 앞두고 감사 인사를 밝혔다.유지안은 SBS 금토드라마 '김부장'에서 교내 막강한 권력을 가진 주학건설 회장의 딸 '주혜리'로 분했다. 그녀는 소지섭(김부장 역)의 딸 서수민(김민지 역)을 괴롭히며 시청자들의 분노를 유발했다.유지안은 학교에서는 권력을 앞세워 동급생들 사이 군림하고 아빠인 주강찬(주상욱 분) 앞에서는 불안한 내면을 보이는 주혜리의 양면적인 모습을 안정적으로 표현했다. 극 전반에 긴장감을 더하며 활약을 펼치고 있다.그는 소속사를 통해 "'김부장'은 제게 정말 소중한 첫걸음 같은 작품이다. 좋은 작품에서 좋은 분들과 함께할 수 있어서 정말 행복했고 많은 것을 배웠다. 데뷔작인 만큼 많이 떨리기도 했는데 방영 이후 많은 관심을 보내주셔서 정말 감사하고 행복했다"라며 뜻깊은 소감을 남겼다.이어 "'김부장'을 시청해 주시고 사랑해 주신 시청자분들께 감사드린다. 보내주신 응원도 잊지 않겠다. 다시 한번 진심으로 감사드린다"라며 감사 인사를 덧붙였다.한편, SBS 금토드라마 '김부장'은 오늘(24일) 오후 9시 50분 방송되며, 최종회인 10회는 토요일(25일) 오후 9시 45분 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr