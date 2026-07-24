김대호가 SBS '제철리 마을회관'에 출연한다 / 사진=텐아시아 DB

SBS '제철리 마을회관' 보도사진 / 사진제공=SBS

SBS '제철리 마을회관' 보도사진 / 사진제공=SBS

MBC 퇴사 후 프리랜서를 선언한 방송인 김대호가 SBS '제철리 마을회관'에 출연한다.SBS가 '패밀리가 떴다!' 이후 16년 만에 농촌을 배경으로 한 리얼 버라이어티를 선보인다. 26일 첫 방송되는 '제철리 마을회관'은 도시에서 모인 다섯 청년이 재능을 나누고, 주민들과 함께 하루를 가장 빛나는 '제철'로 만들어가는 1박 2일 지역 상생 리얼 버라이어티다. 도시의 재능과 시골의 정이 만나 서로의 빈자리를 채운다.'제철리 청년회' 멤버인 김대호는 특유의 생활력과 친화력으로 청년회를 이끌고, 송가인은 마을 어르신들의 흥을 책임지는 부회장으로 활약한다. 여기에 박은영 셰프가 지역 식재료를 활용한 한 끼를 완성하고, 효정은 특유의 밝은 에너지로 모두의 분위기를 끌어올린다. 막내 조나단은 허당미와 친근한 매력으로 세대를 잇ㄴㄴ다. 여기에, 아이돌 투모로우바이투게더(TXT) 수빈, 크래비티 형준을 서포터즈로 영입했다.첫 촬영을 마친 뒤 멤버들은 입을 모아 "힘들었지만 정말 보람 있었다"고 소감을 전했다. 특히 송가인은 "안 왔으면 후회할 뻔했다"며 만족감을 드러냈고, 서포터즈로 함께한 형준 역시 "다음에 다른 게스트가 오면 서운할 것 같다"고 말할 만큼 현장의 팀워크에 흠뻑 빠졌다는 후문이다.SBS '제철리 마을회관'은 매주 일요일 오전 11시 방송될 예정이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr