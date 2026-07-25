배우 민도희가 생계를 위해 일자리를 구하고 있다고 밝힌다. /사진제공=MBC

배우 민도희가 생계를 위해 일자리를 구하고 있다고 밝힌다. /사진제공=MBC

배우 민도희(31)가 생계를 위해 일자리를 구하고 있다고 밝힌다.오는 26일 방송되는 SBS 예능 ‘미운 우리 새끼’(이하 ‘미우새’)에는 ‘응답하라 1994’ 속 거침없는 전라도 사투리로 큰 사랑을 받았던 배우 민도희의 일상이 공개된다.이날 ‘미우새’ 스튜디오에 등장한 민도희를 본 MC들은 “오랜만이다”라며 반가워한다. 이어 복층 오피스텔에서 구인구직 사이트를 살펴보며 아르바이트를 찾는 민도희의 모습이 공개된다. 작품이 끝난 뒤 공백기가 길어지면서 생계를 위해 직접 일자리를 알아보고 있다는 민도희. 1년 3개월 동안 카페 아르바이트를 했던 경력에도 쉽지 않은 현실이 이어진다 .민도희는 특별한 손님들을 위해 고향 전남 여수에서 보내온 갓김치와 돌문어로 직접 요리에 나선다. 망설임 없는 돌문어 손질은 물론, 쉽게 볼 수 없는 자신만의 조리법까지 공개된다. 그러나 완성된 음식을 본 MC들은 예상 밖의 비주얼에 말을 잇지 못한다고.‘응답하라 1994’에서 남편 삼천포 역의 김성균, 빙그레 역의 차선우가 민도희의 집을 찾는다. 드라마 종영 후에도 1년에 한 번씩 꾸준히 만남을 이어오고 있다는 이들은 서로의 첫인상부터 화제를 모은 삼천포 키스신까지 촬영 당시 비하인드를 공개한다. 특히 손호준이 민도희의 근황을 듣고 눈물까지 흘렸던 사연이 밝혀졌다고 해 이목이 쏠린다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr