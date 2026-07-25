배우 민도희(31)가 생계를 위해 일자리를 구하고 있다고 밝힌다.
오는 26일 방송되는 SBS 예능 ‘미운 우리 새끼’(이하 ‘미우새’)에는 ‘응답하라 1994’ 속 거침없는 전라도 사투리로 큰 사랑을 받았던 배우 민도희의 일상이 공개된다.
이날 ‘미우새’ 스튜디오에 등장한 민도희를 본 MC들은 “오랜만이다”라며 반가워한다. 이어 복층 오피스텔에서 구인구직 사이트를 살펴보며 아르바이트를 찾는 민도희의 모습이 공개된다. 작품이 끝난 뒤 공백기가 길어지면서 생계를 위해 직접 일자리를 알아보고 있다는 민도희. 1년 3개월 동안 카페 아르바이트를 했던 경력에도 쉽지 않은 현실이 이어진다 . 민도희는 특별한 손님들을 위해 고향 전남 여수에서 보내온 갓김치와 돌문어로 직접 요리에 나선다. 망설임 없는 돌문어 손질은 물론, 쉽게 볼 수 없는 자신만의 조리법까지 공개된다. 그러나 완성된 음식을 본 MC들은 예상 밖의 비주얼에 말을 잇지 못한다고.
‘응답하라 1994’에서 남편 삼천포 역의 김성균, 빙그레 역의 차선우가 민도희의 집을 찾는다. 드라마 종영 후에도 1년에 한 번씩 꾸준히 만남을 이어오고 있다는 이들은 서로의 첫인상부터 화제를 모은 삼천포 키스신까지 촬영 당시 비하인드를 공개한다. 특히 손호준이 민도희의 근황을 듣고 눈물까지 흘렸던 사연이 밝혀졌다고 해 이목이 쏠린다.
태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr
오는 26일 방송되는 SBS 예능 ‘미운 우리 새끼’(이하 ‘미우새’)에는 ‘응답하라 1994’ 속 거침없는 전라도 사투리로 큰 사랑을 받았던 배우 민도희의 일상이 공개된다.
이날 ‘미우새’ 스튜디오에 등장한 민도희를 본 MC들은 “오랜만이다”라며 반가워한다. 이어 복층 오피스텔에서 구인구직 사이트를 살펴보며 아르바이트를 찾는 민도희의 모습이 공개된다. 작품이 끝난 뒤 공백기가 길어지면서 생계를 위해 직접 일자리를 알아보고 있다는 민도희. 1년 3개월 동안 카페 아르바이트를 했던 경력에도 쉽지 않은 현실이 이어진다 . 민도희는 특별한 손님들을 위해 고향 전남 여수에서 보내온 갓김치와 돌문어로 직접 요리에 나선다. 망설임 없는 돌문어 손질은 물론, 쉽게 볼 수 없는 자신만의 조리법까지 공개된다. 그러나 완성된 음식을 본 MC들은 예상 밖의 비주얼에 말을 잇지 못한다고.
‘응답하라 1994’에서 남편 삼천포 역의 김성균, 빙그레 역의 차선우가 민도희의 집을 찾는다. 드라마 종영 후에도 1년에 한 번씩 꾸준히 만남을 이어오고 있다는 이들은 서로의 첫인상부터 화제를 모은 삼천포 키스신까지 촬영 당시 비하인드를 공개한다. 특히 손호준이 민도희의 근황을 듣고 눈물까지 흘렸던 사연이 밝혀졌다고 해 이목이 쏠린다.
태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr
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