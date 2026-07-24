유재석이 무리수 경쟁에 불이 붙은 희극인 후배들을 긴급 소집한다./사진=텐아시아DB

유재석이 무리수 경쟁에 불이 붙은 희극인 후배들을 긴급 소집한다./사진제공=MBC

유재석이 무리수 경쟁에 불이 붙은 희극인 후배들을 긴급 소집한다.25일 방송되는 MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니?'에서는 놀뭐골 청년회 유재석, 하하, 허경환, 주우재, 곽범과 마을을 찾은 '무리수 청년' 김원훈이 함께 야유회를 떠나는 모습이 공개된다.김원훈이 연이어 무리수 개그를 선보이자 허경환과 곽범도 경쟁심을 보인다. 곽범은 옥수수수염으로 브릿지 헤어스타일을 만드는 돌발 행동을 감행하고, 이를 지켜본 허경환 역시 경계 태세에 들어간다.상황이 과열되자 유재석은 김원훈과 허경환, 곽범을 향해 "희극인들만 모여"라고 외치며 후배들을 한자리에 불러 모은다. 이어 기수대로 선 이들에게 "무리수를 둬도 되는 겨? 안 되는 겨?"라고 묻는다. 허경환은 곽범에게, 곽범은 김원훈에게 유재석의 말을 차례로 전달하며 웃음을 안긴다.이후 김원훈은 식사 준비가 시작되자 유재석의 옆자리를 자연스럽게 차지한다. 반면 김밥 만들기에 투입된 허경환은 좀처럼 자리를 벗어나지 못한 채 또 다른 웃음을 예고한다.유재석과 허경환, 곽범, 김원훈의 희극인 케미는 25일 오후 6시 30분 방송되는 '놀면 뭐하니?'에서 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr