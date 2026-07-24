파우 'Flavor' 뮤비 티저 포스터/ 사진 제공=그리드엔터테인먼트

그룹 파우(POW)가 신곡 'FLAVOR' 뮤직비디오 티저 포스터를 공개했다.파우(요치, 현빈, 정빈, 동연, 홍)는 24일 공식 SNS를 통해 오는 28일 발매하는 새 싱글 'FLAVOR'(플레이버)의 뮤직비디오 티저 포스터를 공개했다. 앞서 콘셉트 포토와 티징 콘텐츠를 순차적으로 선보인 데 이어, 이번에는 신곡의 분위기를 엿볼 수 있는 비주얼을 공개하며 컴백 기대감을 높였다.포스터 속 멤버들은 옐로우, 그린, 블루 계열의 의상을 입고 각기 다른 매력을 드러냈다. 밝은 색감의 스타일링과 여유로운 분위기가 어우러지며 여름 시즌과 어울리는 분위기를 완성했다.요치와 현빈, 홍은 카메라를 정면으로 바라보며 강한 인상을 남겼고, 정빈과 동연은 다른 곳을 응시하는 포즈로 상반된 분위기를 연출했다. 멤버들은 하나의 콘셉트 안에서 각자의 개성을 드러내며 신보의 제목인 'FLAVOR'를 시각적으로 표현했다.파우는 이번 앨범으로 약 6개월 만에 활동을 재개한다. 리더 요치가 수록곡 프로듀싱에 참여했으며, 'POW Beauty Factory'(파우 뷰티 팩토리)라는 콘셉트를 바탕으로 팀의 색깔을 담아냈다.컴백 이후에는 '2026 POW CONCERT TOUR : COLOR ON'을 개최한다. 서울을 시작으로 부다페스트, 베를린, 암스테르담, 밀라노 등 유럽 주요 도시를 찾으며 글로벌 활동을 이어갈 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr