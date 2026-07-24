연정훈이 '옥탑방의 문제아들'에 출연해 연극 무대 비하인드를 전한다. / 사진=텐아시아DB

연극 '죽은 시인의 사회' 컨셉 포스터. / 사진제공=마스트인터내셔널

배우 연정훈이 연극 '죽은 시인의 사회'로 첫 연극 무대에 오른 가운데 '옥탑방의 문제아들'에서 작품 이야기를 전한다.연정훈은 24일 방송되는 KBS 예능 '옥탑방의 문제아들'에 출연한다. 연정훈은 연극 '죽은 시인의 사회'에서 교사 존 찰스 키팅 역을 맡아 공연하고 있다. 방송을 통해 데뷔 28년 차에 첫 연극 무대에 도전하게 된 계기와 준비 과정을 전한다.연극 '죽은 시인의 사회'는 1989년 아카데미 각본상을 받은 톰 슐만의 원작을 바탕으로 한 국내 첫 정식 라이선스 프로덕션이다. 1959년 미국 명문 기숙학교 웰튼 아카데미를 배경으로, 새로 부임한 교사 존 찰스 키팅이 학생들에게 스스로 삶의 방향을 찾도록 이끄는 이야기를 담았다.국내 초연에서는 연정훈이 차인표, 오만석과 함께 존 찰스 키팅 역으로 무대에 오른다. 김락현, 이재환, 찬희(SF9), 김태균, 문성현도 학생 역으로 출연한다. 연출은 조광화가 맡았고, 음악감독 이동준과 의상 디자이너 고태용이 참여했다.이 작품은 프랑스 파리 공연 당시 2년 연속 매진과 누적 관객 35만 명을 기록했고, 몰리에르상 주요 부문 후보에도 올랐다. 국내에서는 객석 점유율 99%를 기록하며 개막했다. 연극은 오는 9월 13일까지 NOL 씨어터 대학로 우리카드홀에서 공연된다.'옥탑방의 문제아들'은 매주 금요일 밤 10시 10분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr