유재석이 김원훈에게 발끈했다. / 사진제공=MBC '놀면 뭐하니?'

유재석이 김원훈에게 발끈했다. / 사진제공=MBC '놀면 뭐하니?'

방송인 유재석이 '놀면 뭐하니?'에서 김원훈의 행동에 발끈한다.25일 방송되는 MBC 예능 '놀면 뭐하니?'에서는 '놀뭐 일기' 편으로 야유회를 떠난 놀뭐골 청년회의 모습이 공개된다. 방송에는 무리수 청년 김원훈이 함께한다.이들은 야유회에서 족구 대결을 펼친다. 경기 초반부터 멤버들은 서로 신경전을 벌이고, 김원훈은 몸을 아끼지 않는 플레이로 분위기를 끌어올린다. 경기 중간마다 과한 세리머니를 선보이며 유재석을 자극한다.결국 유재석은 김원훈의 행동에 참지 못하고 발끈한다. 공개된 장면에서 하하와 주우재는 김원훈에게 달려가려는 유재석을 붙잡으며 "형 참아"라고 말린다. 이어 유재석이 거친 말을 하려 하자 입을 막는 상황까지 벌어진다.반면 김원훈은 유재석의 반응에도 아랑곳하지 않고 경기를 이어간다. 화가 난 유재석과 달리 태연한 모습을 보여 웃음을 자아낸다.'놀면 뭐하니?'는 매주 토요일 오후 6시 30분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr