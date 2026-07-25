김원훈이 '놀면 뭐하니?' 재출연에 성공한 뒤 종잡을 수 없는 무리수 행동으로 멤버들을 당황하게 만든다./사진제공=MBC

김원훈이 '놀면 뭐하니?' 재출연에 성공한 뒤 종잡을 수 없는 무리수 행동으로 멤버들을 당황하게 만든다./사진제공=MBC

김원훈이 '놀면 뭐하니?' 재출연에 성공한 뒤 종잡을 수 없는 무리수 행동으로 멤버들을 당황하게 만든다.25일 방송되는 MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니?'에서는 유재석, 하하, 허경환, 주우재, 곽범과 함께한 '놀뭐 일기' 편이 공개된다.공개된 사진에는 옥수수밭을 종횡무진 누비는 김원훈의 모습이 담겼다. 그토록 바라던 놀뭐골 입성에 성공한 그는 예측하기 어려운 행동을 이어가며 마을을 술렁이게 한다.김원훈의 등장에 마을 청년들은 당황한 기색을 감추지 못한다. 하하와 주우재는 "쟤 감당이 안 된다"며 함께 밭일하는 것조차 걱정하고, 곽범은 "강아지 산책시키듯 힘을 좀 빼야 한다. 아니면 마취총을 쏠까요?"라고 청년회장 유재석에게 제안해 웃음을 안긴다.김원훈은 아랑곳하지 않고 객기와 오기, 광기를 앞세워 활약을 이어간다. 급기야 "고정이 필요할 때가 된 것 같은데…"라며 속내를 내비쳐 멤버들을 긴장하게 만든다.앞서 김원훈은 "안 불러도 간다"며 '놀면 뭐하니?' 촬영장을 직접 찾아가는 집념을 보였고, 결국 재출연까지 성사했다. 방송에 앞서 공개된 예고편은 영화 'HOPE'와 김원훈의 고정을 향한 'HOPE'를 재치 있게 엮어 본 방송에 대한 기대를 높였다.기어코 재출연에 성공한 김원훈이 어떤 무리수 행동으로 멤버들을 놀라게 할지 관심이 쏠린다. 그의 활약은 25일 오후 6시 30분 방송되는 '놀면 뭐하니?'에서 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr