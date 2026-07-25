은가은, 박현호가 이혼설과 쇼윈도 부부설 등 각종 루머에 휩싸였던 신혼 생활을 처음 공개한다./사진제공=KBS2

은가은, 박현호가 이혼설과 쇼윈도 부부설 등 각종 루머에 휩싸였던 신혼 생활을 처음 공개한다./사진제공=KBS2

'트로트 1호 부부' 은가은, 박현호가 이혼설과 쇼윈도 부부설 등 각종 루머에 휩싸였던 신혼 생활을 처음 공개한다.25일 방송되는 KBS2 '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남')에서는 이혼설, 쇼윈도 부부설 등 각종 루머 속 베일에 싸여 있던 은가은과 5세 연하 남편 박현호의 신혼 일상이 최초 공개된다.박현호는 생후 5개월 된 딸 서원이를 돌보는 것은 물론, 워킹맘 은가은을 위한 외조에도 나선다. 능숙한 육아 실력으로 MC 이요원의 감탄을 자아낸 그는 딸과 함께 은가은의 라디오 생방송 현장을 깜짝 찾는다.산후조리도 제대로 하지 못한 채 일을 이어가고 있는 은가은을 위해 직접 삼계탕을 준비한다. 하지만 함께 장을 보던 중 은가은이 돌연 박현호를 향해 감정을 쏟아내면서 분위기가 급격히 얼어붙는다. 집으로 돌아온 뒤에는 박현호가 만든 삼계탕을 먹던 은가은이 갑자기 눈물을 보여 모두를 놀라게 한다.반면 박현호는 집에 돌아와 빼곡한 은가은의 스케줄과 달리 비어 있는 자신의 달력을 바라보며 복잡한 심경을 내비친다. 그는 "일이 없으면 죽을 것 같다. 아내 앞에서는 절대 티 안 내고 괜찮다고 한다"며 그동안 감춰왔던 속내를 털어놓는다.육아와 외조를 책임지는 박현호, 출산 2주 만에 본업에 복귀한 은가은에게 어떤 사연이 있는 것인지 관심이 쏠린다. 두 사람의 실제 신혼 생활은 25일 오후 10시 35분 방송되는 '살림남'에서 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr