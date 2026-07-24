그룹 키스오브라이프의 싱글 'SWEAT' 'OVERHEAT' 버전 개인 트레일러 영상 캡처. / 사진=S2엔터테인먼트

그룹 키스오브라이프(KISS OF LIFE)가 새 싱글 'SWEAT'(스웨트)의 개인 트레일러를 공개했다.24일 공식 채널을 통해 공개된 'OVERHEAT'(오버히트) 버전 트레일러에는 줄리, 나띠, 벨, 하늘이 폭염과 이상 기후가 이어지는 도시를 배경으로 등장한다.영상에는 립스틱이 녹아 'SWEAT'라는 글자를 만드는 장면과 섭씨 70.5도를 알리는 재난 경보, 텅 빈 거리와 쓰러진 시민들의 모습 등이 담겼다. 멤버들은 극한의 상황 속에서도 차분한 표정으로 각자의 장면을 소화했다.영상 말미에는 열화상 화면으로 전환되며 멤버들의 모습이 비춰져 새 싱글의 콘셉트를 암시했다.'SWEAT'는 지난해 발표한 'Sticky'(스티키)와는 다른 분위기의 여름 콘셉트를 담은 싱글이다. 키스오브라이프의 세 번째 싱글 'SWEAT'는 오는 8월 4일 오후 6시 각종 음원 플랫폼을 통해 공개된다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr