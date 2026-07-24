유니스 콘셉트 포토 (진현주, 나나, 젤리당카, 코토코) / 사진 = F&F엔터테인먼트

유니스 콘셉트 포토 (방윤하, 엘리시아, 임서원) / 사진 = F&F엔터테인먼트

그룹 유니스가 일본 첫 미니앨범의 콘셉트 포토를 공개했다.유니스(진현주, 나나, 젤리당카, 코토코, 방윤하, 엘리시아, 오윤아, 임서원)는 지난 23일까지 일본 첫 번째 미니앨범 'UNI☆Sparkle!(유니☆스파클!)'의 School-style(스쿨 스타일) 버전 콘셉트 포토를 공개했다.공개된 사진에는 스쿨룩을 입은 멤버들의 모습이 담겼다. 멤버들은 리본 타이와 니트 베스트 등을 활용한 교복 스타일링으로 각자의 개성을 뽐냈다.디지털카메라와 다이어리, 사탕, 선글라스 등 소품도 눈길을 끌었다. 수학여행을 떠난 듯한 분위기와 자연스러운 표정이 어우러지며 앨범이 지닌 청춘의 이미지를 강조했다.유니스는 일본 데뷔를 앞두고 다양한 프로모션을 이어가고 있다. 지난 17일에는 타이틀곡 'GimmeSummer☆(ギミサマ☆·기미사마☆)'의 음원과 뮤직비디오를 선공개했다.'UNI☆Sparkle!'은 일본 팝 컬처의 감성을 바탕으로 한 앨범이다. 타이틀곡 'GimmeSummer☆'를 비롯해 'MoshiMoshi♡(모시모시♡)', 'mwah…(므와…)', 'BBYBBY(베이비베이비)', 'SWICY(스위시)' 일본어 버전 등 총 5곡이 수록됐다.유니스는 오는 31일 일본 첫 미니앨범 'UNI☆Sparkle!'을 발매하고 현지 활동에 나선다. 타이틀곡 'GimmeSummer☆'는 유니스의 첫 서머송으로, 사랑과 우정 사이에서 성장하는 소녀들의 이야기를 담았다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr