그룹 르세라핌(LE SSERAFIM), 아일릿(ILLIT), 캣츠아이(KATSEYE)의 협업 싱글 'ICONIC BY MISTAKE'가 스포티파이 누적 스트리밍 1억 회를 돌파했다.
24일 기준 'ICONIC BY MISTAKE'(아이코닉 바이 미스테이크)는 지난 6월 12일 발매 이후 41일 만에 스포티파이에서 누적 재생 수 1억 회를 넘겼다.
이 곡은 스포티파이 '위클리 톱 송 글로벌' 차트 최고 21위, 미국 빌보드 메인 싱글차트 '핫100' 38위, 영국 오피셜 싱글 톱100 22위를 기록했다. 발매 한 달이 지난 현재도 여러 글로벌 차트에 이름을 올리고 있다.
뮤직비디오도 같은 날 유튜브 조회 수 9300만 회를 넘어섰다.
세 그룹은 협업 활동 이후 각자의 활동을 이어가고 있다. 르세라핌은 월드투어 'PUREFLOW'를 진행 중이며, 아일릿은 26일 일본 두 번째 싱글 'I Got Your Back'(아이 갓 유어 백)을 발매한다. 캣츠아이는 24일 선공개 싱글 'Animal'(애니멀)을 공개하고, 8월 14일 세 번째 EP 'WILD'를 발매할 예정이다.
윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr
24일 기준 'ICONIC BY MISTAKE'(아이코닉 바이 미스테이크)는 지난 6월 12일 발매 이후 41일 만에 스포티파이에서 누적 재생 수 1억 회를 넘겼다.
이 곡은 스포티파이 '위클리 톱 송 글로벌' 차트 최고 21위, 미국 빌보드 메인 싱글차트 '핫100' 38위, 영국 오피셜 싱글 톱100 22위를 기록했다. 발매 한 달이 지난 현재도 여러 글로벌 차트에 이름을 올리고 있다.
뮤직비디오도 같은 날 유튜브 조회 수 9300만 회를 넘어섰다.
세 그룹은 협업 활동 이후 각자의 활동을 이어가고 있다. 르세라핌은 월드투어 'PUREFLOW'를 진행 중이며, 아일릿은 26일 일본 두 번째 싱글 'I Got Your Back'(아이 갓 유어 백)을 발매한다. 캣츠아이는 24일 선공개 싱글 'Animal'(애니멀)을 공개하고, 8월 14일 세 번째 EP 'WILD'를 발매할 예정이다.
윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr
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