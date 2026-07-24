지성이 '아파트'서 난방 비리를 폭로한다. / 사진제공=JTBC '아파트'

'아파트'가 4회에서 자체 최고 시청률을 기록했다. / 사진제공=JTBC '아파트'

배우 지성이 '아파트'에서 난방비 비리를 파헤치는 것이 예고된 가운데, 드라마가 자체 최고 시청률을 또 한 번 기록할 수 있을지 주목된다.오는 25일과 26일 방송되는 JTBS 드라마 '아파트' 5, 6회에서는 박해강이 아파트 광장에서 주민들을 상대로 난방비 비리 의혹을 공개한다. 일부 세대가 오랜 기간 난방비를 면제받은 정황을 확인한 뒤 주민들 앞에서 관련 내용을 밝히는 장면이 그려질 예정이다.공개된 장면에는 박해강이 깃발을 들고 광장에 등장한 모습이 담겼다. 그는 확성기를 들고 주민들 앞에서 연설하며 난방비 비리 문제를 알린다.앞선 방송에서 박해강(지성)은 악성 주차, 택배 대란, 경비원 폭행, 지하철 출구 이전 등 아파트 내 문제를 해결했다. 이후 동대표를 거쳐 입주자대표회의 선거에서도 승리하며 178억 원을 둘러싼 계획의 핵심인 입주자대표회의 회장 자리에 올랐다.박해강이 이번 일을 계기로 아파트 내 비리를 바로잡고 입주자대표회의 회장으로서 입지를 넓힐 수 있을지 관심이 쏠린다. 촬영 당시 지성은 깃발과 확성기를 활용한 장면을 소화하며 현장 분위기를 이끌었다는 후문이다.'아파트'는 4회에서 최고 시청률 7.1%를 기록하며 자체 최고 시청률을 갱신했다. 주말 비지상파 프로그램 중에서도 시청률 1위를 이어가고 있다.'아파트' 5회는 25일 밤 10시 40분, 6회는 26일 밤 10시 30분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr