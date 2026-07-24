방송인 이경규가 신경과를 방문했다. / 사진='갓경규' 유튜브 영상 캡처

방송인 이경규가 뇌 질환 검사를 권유받았다. / 사진='갓경규' 유튜브 영상 캡처

방송인 이경규(65)가 신경과 전문의로부터 뇌 질환 검사를 권유받았다.지난 23일 유튜브 채널 '갓경규'에는 '중장년이라면 꼭 확인해야할 이경규의 뇌졸중 예방방법 공개 (청년층도 안심X)'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 이경규가 신경과를 찾아 뇌 질환에 대한 설명을 듣고 예방법을 알아보는 모습이 담겼다.전문의는 치매의 대표적인 초기 증상으로 단기 기억력 저하를 꼽았다. 그는 "기억이 제대로 입력되지 않으면 같은 질문을 반복하게 된다"고 설명했다. 이를 들은 이경규는 "집에서 '왜 자꾸 똑같은 질문을 하냐'는 말을 자주 듣는다"고 털어놨다.뒤이어 이경규는 "아침에 내가 뭘 먹었지? 점심은 먹었나"라며 기억을 되짚어보려 했지만 쉽게 떠올리지 못해 당황한 기색을 보였다. 또 현재 날짜를 묻는 질문에는 "오늘 26년도죠? 월드컵 때문에 안다"고 답했지만 날짜와 요일을 모두 틀려 현장을 놀라게 했다.영상 말미 제작진은 이경규의 현재 상태를 10점 만점 기준으로 평가해 달라고 요청했다. 이에 전문의는 "10점 만점에 6~7점 정도로 보인다"며 "검사를 한 번 받아보는 것이 좋지 않을까 싶다"고 권했다. 뜻밖의 진단에 충격을 받은 이경규는 "검사를 받아봐야겠다"고 말했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr