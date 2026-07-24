한가인이 류수영 떡볶이 레시피에 솔직한 후기를 밝혔다. / 사진='자유부인 한가인' 유튜브 캡쳐

한가인이 유튜브 조회수 TOP5 떡볶이 레시피를 따라했다. / 사진='자유부인 한가인' 유튜브 캡쳐

배우 한가인이 류수영의 떡볶이 레시피에 단호한 맛 평가를 내렸다.지난 23일 유튜브 채널 '자유부인 한가인'에는 한가인이 유튜브에서 조회수 TOP5 안에 드는 떡볶이 레시피를 직접 만들어보고 순위를 매기는 콘텐츠가 공개됐다. 한가인은 떡볶이를 좋아해 더 냉정한 평가를 내릴 것이라고 예고했다.한가인은 가장 먼저 류수영의 평생 떡볶이 레시피에 도전했다. 그는 시식 전 "류수영과 친분은 전혀 없다"며 "맛없는 걸 맛있다고 말하는 스타일이 아닌 데다가 얼굴에 다 티가 난다"라고 언급했다.완성된 떡볶이를 맛본 한가인은 생각에 잠겼다. 그는 "떡 질감과 양념 밴 건 다 괜찮은데 맛이 좀 조화롭지 못하다"며 "짠맛, 단맛, 매운맛이 각각 따로 노는 느낌"이라고 평가했다. 그러면서 "완성도가 살짝 떨어지는 느낌이다. 맛이 없는 건 아닌데 엄청 맛있지도 않아서 애매하다"라고 설명했다.결국 류수영의 레시피는 이날 한가인이 맛본 5개의 떡볶이 중 최하위인 5위에 머물렀다. 한가인은 "같은 레시피라도 만드는 사람에 따라 맛이 다를 수 있다"며 "요리 실력의 차이일 수도 있다"고 말했다. 그는 "내 조리 과정에 문제가 있지 않았을까 생각한다"고 덧붙였다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr