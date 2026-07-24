'꼬꼬무'가 안재형과 자오즈민 부부의 러브스토리를 다뤘다. / 사진제공=SBS

'꼬꼬무'가 매주 목요일 밤 10시 20분에 방송된다. / 사진제공=SBS

'꼬리에 꼬리를 무는 그날 이야기'(이하 '꼬꼬무')가 냉전 시대 국경을 뛰어넘은 안재형·자오즈민 부부의 실화를 조명했다.지난 23일 방송된 SBS 예능 '꼬꼬무' 233회에는 전 탁구선수 안재형과 자오즈민의 러브스토리가 다뤄졌다. 세븐틴 버논, B1A4 산들, 배우 김수진이 리스너로 출연헸다.방송은 1984년 파키스탄 아시아탁구선수권대회에서 두 사람이 처음 만난 순간부터 시작됐다. 당시 대한민국 선수였던 안재형은 중국(당시 중공) 대표 자오즈민을 보고 호감을 느꼈다. 자오즈민은 뛰어난 실력과 함께 선수촌 최고 미녀로도 알려진 선수였다. 당시 한국과 중국은 수교 이전이었고 적성국 관계였던 만큼, 두 사람은 "니하오"라는 짧은 인사와 몸짓으로만 마음을 전해야 했다.1985년 스웨덴 세계선수권대회에서 다시 만난 두 사람은 편지를 주고받으며 관계를 이어갔다. 안재형은 자오즈민과 대화하기 위해 중국어 공부도 시작했다.1986년 서울 아시안게임에서는 안재형이 세계 최강으로 평가받던 중국을 꺾고 남자 탁구 단체전 금메달을 이끌었다. 세계 랭킹 1위를 상대로 승리를 거두며 주목받았고, 자오즈민도 개인전 금메달을 목에 걸었다.이후 안재형은 편지로 자신의 마음을 전했다. 편지를 읽던 김수진은 눈물을 보이며 "마음을 탁 찌르는 느낌"이라고 말했다. 버논은 "솔직하게 마음을 전하는 것만큼 진심이 통하는 건 없다"고 공감했다. 자오즈민은 안재형의 대형 사진 앞에서 찍은 자신의 사진을 보내며 답했고, 두 사람은 서로의 마음을 확인했다.하지만 두 사람 앞에는 현실적인 어려움이 이어졌다. 해외 언론을 통해 열애설이 알려지면서 외교 문제로 번질 가능성이 제기됐다. 안재형은 자오즈민을 보호하기 위해 공개적으로 "친구 사이"라고 밝혔고, 자오즈민 역시 언론에는 결별했다고 말했지만 이후 편지로 자신의 진심을 전했다.안재형은 결혼을 결심했지만, 결혼설이 다시 불거지자 9시 뉴스 생방송에 출연해 결혼설을 부인했다. 한국 선수와 중국 선수의 결혼이 정치적으로 해석될 수 있다는 우려 때문이었다.1988년 서울 올림픽 기간에는 자오즈민과 안재형 부모의 만남이 비공개로 진행됐지만, 이를 눈치챈 기자들이 현장을 찾으면서 급히 자리를 피해야 했다. 두 사람은 사다리를 이용해 뒷문으로 빠져나온 것으로 전해졌다.결국 두 사람은 1989년 스웨덴에서 결혼했다. 자오즈민에게는 망명으로 비칠 가능성까지 감수해야 하는 선택이었다. 자오즈민은 당시를 떠올리며 "이 사람을 놓치고 싶지 않았다", "도박처럼 제 인생을 걸었다"고 말했다.방송에서는 두 사람의 결혼이 이후 한중 관계 변화의 상징적인 사례로 평가받았다는 내용도 전해졌다. 베를린 장벽 붕괴와 함께 국제 정세가 변화하던 시기였고, 전문가들은 두 사람의 결혼이 한중 관계 개선 과정에서 상징적인 의미를 가졌다고 설명했다.이야기를 들은 산들은 "너무 대단하고 멋있다. 사랑으로 말도 안 되는 일을 해냈다"고 말했다. 버논은 "무전략이 최고의 전략이다. 서로를 믿고 노력해 결실을 맺은 점이 존경스럽다"고 전했다.'꼬꼬무'는 매주 목요일 밤 10시 20분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr