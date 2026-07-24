방송인 이경규가 친부의 투병 사실을 고백했다. / 사진=텐아시아 DB

방송인 이경규가 신경과를 방문해 뇌 질환에 대한 설명을 들었다. / 사진='갓경규' 유튜브 영상 캡처

방송인 이경규(65)가 부친의 투병 사실을 언급하며 가족력에 대한 우려를 드러냈다.지난 23일 유튜브 채널 '갓경규'에는 '중장년이라면 꼭 확인해야할 이경규의 뇌졸중 예방방법 공개 (청년층도 안심X)'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 이경규가 신경과를 찾아 뇌 질환에 대한 설명을 듣고 예방법을 알아보는 모습이 담겼다.이경규는 전문의와 함께 뇌 건강에 대한 이야기를 나누던 중 가족력을 언급했다. 그는 "병에 걸리면 집안 내력을 많이 보지 않나. 아버지가 이쪽(뇌 질환)으로 오랫동안 투병하시다가 돌아가셨다"며 "자식에게도 영향이 있는지 궁금하다"고 물었다.전문의는 "대부분의 질환은 부모에게 물려받은 유전적 요인이 일부 영향을 미친다"며 "젊을 때부터 꾸준히 관리하는 것이 중요하다"고 설명했다. 이어 "나머지 30%는 생활 습관과 관리로 충분히 극복할 수 있다"고 덧붙였다. 이를 들은 이경규는 "형제가 2남 2녀인데 모두 지금까지 건강하게 지내고 있다"고 말했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr