S.E.S. 바다, 몸이 보디빌더급…팔뚝이 울룩불룩해

그룹 S.E.S. 출신 가수 바다가 놀라운 근육질 몸매를 공개했다.바다는 자신의 SNS에 "출구는 없다. 탈출불가. 꿈도 꾸지 마"라는 재치 있는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 바다는 블랙 크롭톱과 팬츠를 매치한 올블랙 스타일링으로 강렬한 분위기를 연출했다. 선글라스를 착용한 채 당당한 포즈를 취한 그는 운동으로 다져진 탄탄한 몸매를 드러내 시선을 사로잡았다.무엇보다 눈길을 끈 것은 선명하게 자리 잡은 팔 근육이다. 어깨부터 팔까지 이어지는 근육 라인이 또렷하게 드러나며 보디빌더를 연상케 하는 피지컬을 완성했다. 군살 없이 탄탄한 복부와 잘록한 허리까지 더해져 꾸준한 웨이트 트레이닝의 결과를 짐작하게 했다.특유의 카리스마 넘치는 표정과 자신감 있는 포즈도 인상적이었다. 마치 액션 영화 속 한 장면 같은 분위기를 연출하며 강인한 매력을 배가했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr