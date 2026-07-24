김송, 몸매가 탈아시아급…볼륨감이 흘러 넘치는 비키니 자태

가수 김송이 하와이에서 지인들과 함께 여름 휴가를 즐기며 건강미 넘치는 근황을 공개했다.김송은 최근 자신의 SNS에 "셋이 나이 합치면 160살 넘는데… 왜 우리만 아직 20대처럼 노는 건데?"라는 글과 함께 하와이 여행 사진을 게재했다. 이어 "하와이에서는 나이도 휴가 가는 중"이라는 문구를 덧붙이며 여행의 즐거움을 전했다.공개된 사진 속 김송은 지인 두 명과 함께 야외 수영장에 들어가 포즈를 취하고 있다. 플라워 패턴이 들어간 비키니와 블랙 하의를 매치한 김송은 선글라스를 착용한 채 환한 미소를 지으며 여유로운 분위기를 연출했다.특히 몸매가 드러나는 비키니 스타일링으로 탄탄한 복근과 군살 없는 보디라인을 자연스럽게 드러내 시선을 끌었다. 팔과 다리에 새긴 개성 있는 타투까지 더해져 자유로운 휴양지 감성을 완성했다.함께한 지인들 역시 각각 옐로 컬러와 블랙 비키니를 착용해 각자의 매력을 뽐냈고, 세 사람은 나이를 잊은 듯 당당하고 활기찬 에너지로 화보 같은 분위기를 만들었다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr