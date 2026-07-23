배우 고(故) 최진실의 딸 최준희가 베트남 다낭 여행 근황을 공개했다./사진=최준희 SNS

배우 고(故) 최진실의 딸 최준희가 베트남 다낭 여행 근황을 공개했다./사진=최준희 SNS

배우 고(故) 최진실의 딸 최준희가 베트남 다낭 여행 근황을 공개했다.최준희는 지난 22일 자신의 SNS에 여러 장의 사진과 함께 "이모저모 여기는 다낭시"라는 글을 게재했다. 이어 "코코넛 나무를 키워야겠다", "이쁘게 꾸민 날인데 이날을 마지막으로 너무 더워서 거지처럼 다님", "이러고선 푸드 파이터 했다. 매운 곱창 쌀국수 맛있다"라며 여행 후기를 전했다.또 "여름 몸매 잘 가꿔놓았다", "오빠 발 좀 주물러줘", "소주 사랑은 베트남에서도", "다음 뉴욕으로 도망갈게"라는 재치 있는 멘트도 덧붙였다.공개된 사진 속 최준희는 긴 생머리에 다양한 스타일링을 선보이며 시선을 사로잡았다. 늘씬한 비율과 마른 몸매도 눈길을 끌었다.2003년생인 최준희는 키 170cm, 몸무게 41kg의 신체 프로필로 알려져 있다. 그는 5월 16일 1992년생 회사원과 결혼했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr