배우 조재현의 딸 조혜정이 프랑스 여행을 즐기고 있다. / 사진=조혜정 SNS

사진=조혜정 SNS

배우 조재현의 딸 조혜정이 근황을 전했다.조혜정은 지난 23일 자신의 인스타그램에 별다른 멘트 없이 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 조혜정이 프랑스 파리 여행을 만끽하고 있는 모습. 특히 최근 마른 몸매로 주목을 받았던 그는 대형 피자와 빵, 아이스크림 등 음식을 즐기고 있는 자신을 대거 방출해 눈길을 끌었다.한편 조혜정은 배우 조재현의 딸이다. 2015년 SBS 예능 '아빠를 부탁해'에 출연해 얼굴을 알렸다. 그는 드라마 '역도요정 김복주', '고백 부부' 등에 출연하며 연기자로서의 행보를 이어왔으나, 2018년 조재현의 미투 논란 여파로 활동을 잠정 중단했다. 2022년 드라마 '우리들의 블루스'로 복귀한 조혜정은 지난 5월 종영한 tvN 드라마 '유미의 세포들 시즌3'에 출연했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr