가수 제니 / 사진제공=OA엔터테인먼트

가수 제니가 새 싱글 'Less than a Lover'를 발표한다.제니는 24일 오후 1시 신곡 'Less than a Lover'(레스 댄 어 러버)와 뮤직비디오를 전 세계 음원 플랫폼과 공식 유튜브 채널을 통해 공개한다.'Less than a Lover'는 제니가 작사·작곡에 참여한 얼터너티브 팝 장르의 곡이다. 로파이 기타와 빈티지 일렉트릭 키보드 사운드를 바탕으로 연인도 친구도 아닌 관계에서 느끼는 감정을 담았다. 제니는 이달 초 폴란드 오프에르 페스티벌(Open'er Festival) 무대에서 이 곡을 처음 선보이며 "여름을 생각하며 쓴 곡"이라고 소개했다.뮤직비디오는 스페인에서 촬영됐으며, 제니가 연출에도 참여했다.제니는 최근 테임 임팔라(Tame Impala)와 협업한 'Dracula (JENNIE Remix)'로 미국 빌보드 메인 싱글차트 '핫100' 5위를 기록했다. 신곡 발표 이후에는 미국 '롤라팔루자 시카고(Lollapalooza Chicago)'와 일본 '서머소닉 2026(SUMMER SONIC 2026)' 등 음악 페스티벌 무대에 오른다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr