채널A '야구여왕' 캡쳐 / 사진 제공=채널A

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야구여왕2' 블랙퀸즈가 시즌 두 번째 경기에서 역전승을 노렸다.23일 방송된 채널A '야구여왕2' 3회에서는 블랙퀸즈가 전국대회 우승 7회 경력의 여자 야구 강팀 해머스스톰과 시즌 두 번째 경기를 치르는 모습이 공개됐다.앞서 개막전에서 19-4 콜드게임 승리를 거둔 블랙퀸즈는 일주일 넘게 훈련을 이어간 뒤 두 번째 경기에 나섰다. 경기 전 추신수 감독과 이대형·윤석민 코치는 라인업을 발표했고, 해머스스톰에 대해 "2025 2026년 경기 전적이 무려 12전 11승 1패이며, 1패마저도 우천 시 '뽑기'에서 진 결과라 사실상 '무패'"라고 설명했다. 추신수 감독은 "작년 같았으면 이 팀과의 경기 소식에 걱정부터 했겠지만, 지금은 우리 팀이 많이 달라진 만큼 좋은 결과를 기대해 보겠다"고 선수들을 격려했다.선발 투수는 장수영이었다. 시즌1 당시 햄스트링 부상 이후 투구폼을 바꾼 장수영은 초반 삼진 두 개를 잡아냈지만, 이후 제구가 흔들리며 네 타자 연속 볼넷을 허용해 밀어내기로 2실점했다. 다행히 2사 만루에서 주수진이 타구를 처리하며 이닝을 마무리했다. 1회 말 블랙퀸즈는 주수진이 삼진으로 물러났고, 이수연과 신소정의 타구도 상대 수비에 막히며 득점하지 못했다.2회 초 장수영은 선두 타자에게 볼넷을 내준 뒤 마운드를 내려왔다. 이어 등판한 박하얀도 첫 타자에게 몸에 맞는 공을 허용하며 무사 만루 위기를 맞았고, 추신수 감독은 발목 부상으로 선발에서 제외됐던 박민서를 투입했다. 앞서 추신수 감독은 박민서에게 "무리 되지 않는 선에서 계속 준비하고 있자"라고 당부한 바 있다.박민서는 상대의 주루 플레이로 2점을 허용했지만 이후 세 타자를 연속 삼진으로 돌려세우며 추가 실점을 막았다. 4-0으로 뒤진 상황에서도 추신수 감독은 "경기 이제 시작이야, 정신 차려!"라고 선수들을 독려했다. 그러나 최혜빈의 삼진과 박민서, 박하얀의 타구가 모두 외야수 정면으로 향하면서 블랙퀸즈는 추격에 실패했다.3회 초 박민서는 삼구삼진을 포함해 두 타자를 잡아냈고, 아야카가 마지막 타구를 처리하며 삼자범퇴 이닝을 만들었다. 3회 말 블랙퀸즈의 반격이 시작됐다. 아야카가 삼진으로 물러났지만 주수진이 2루타를 터뜨렸고, 이수연이 내야 안타로 출루했다. 이어 송아가 좌중간 담장을 넘기는 스리런 홈런을 터뜨리며 4-3까지 추격했다.분위기를 탄 블랙퀸즈는 신소정의 출루와 최혜빈의 몸에 맞는 공으로 다시 기회를 만들었고, 김온아가 또 한 번 스리런 홈런을 쏘아 올리며 6-4 역전에 성공했다. 이후 박민서와 박하얀, 주수진의 출루로 만루를 만든 뒤 이수연이 우익수 키를 넘기는 싹쓸이 3타점 3루타를 터뜨리며 점수 차를 9-4까지 벌렸다.4회 초에는 송아가 마운드에 올라 아웃카운트 두 개를 손쉽게 잡았지만, 이후 볼넷에 이어 2점 홈런을 허용하며 점수는 9-6이 됐다. 송아는 "마무리는 내가 한다"며 다시 집중했고, 마지막 타자를 루킹 삼진으로 돌려세웠다. 더그아웃에서는 "다시 도망가면 돼!"라는 격려가 이어졌다.한편 '야구여왕2'는 굿데이터코퍼레이션이 발표한 7월 2주 차 펀덱스 차트에서 TV-OTT 비드라마 화제성 8위, TV-OTT 목요일 비드라마 1위, 검색반응 남성 부문 1위를 기록했다. TV 비드라마 화제성에서는 6위에 올랐으며, 박민서는 TV-OTT 비드라마 출연자 화제성 4위에 이름을 올렸다.오는 30일 오후 10시 방송되는 '야구여왕2' 4회에서 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr