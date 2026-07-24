방송인 안선영이 임신 중 어머니와 절연했던 사연을 털어놨다. / 사진=텐아시아 DB

방송인 안선영이 친모가 겪은 치매 초기 증상에 대해 설명했다. / 사진='안선영의 이중생활' 유튜브 영상 캡처

방송인 안선영이 어머니의 치매 초기 증상을 알아차리지 못했던 당시를 떠올리며 상처받았던 경험을 털어놨다.지난 23일 유튜브 채널 '안선영의 이중생활'에는 '부모님의 이런 행동, 치매 초기일 수도 있습니다, 안선영이 경험한 엄마의 치매 조기 신호'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에서 안선영은 어머니가 치매 진단을 받기까지의 과정을 이야기했다.안선영은 "항암 치료를 마친 어머니가 어느 순간부터 평소와 달리 쉽게 화를 내고 예민한 모습을 보이기 시작했다"고 말했다. 이어 임신 당시를 떠올리며 "잠이 들어 전화를 받지 못했는데 집으로 찾아오셨다. 욕을 하시고 감정을 주체하지 못하다 결국 제 머리채까지 잡으셨다"며 "너무 큰 충격을 받았다. '인연을 끊고 싶다'고 말한 뒤 출산할 때까지 어머니를 만나지 않았다"고 밝혔다.이후 어머니의 상태는 점차 악화됐다. 물건을 누군가 가져갔다며 경찰에 신고하거나 밤새 집 안을 뒤지는 등 망상과 기억 혼란 증상이 나타났고, 병원에서 정밀 검사를 받은 결과 알츠하이머 진단을 받았다. 안선영은 "깜빡깜빡하는 게 치매 증상이 아니라 과거와 현재가 뒤섞여 뇌에서 편집되는 현상이 있다"며 "이 사람이 환자라는 걸 깨닫고 나니 '환자라서 그랬구나'라고 생각하게 됐고, 그제야 이해할 수 있었다"고 말했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr