군 복무 중인 차은우의 볼살이 다소 오른 듯한 모습. / 사진=해금 연주자 SNS

군 복무 중인 그룹 아스트로 멤버이자 배우 차은우의 근황이 포착됐다.24일 한 해금 연주자는 자신의 인스타그램에 "성덕! 이동민 상병님과 함께"라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 연주자와 차은우가 다양한 포즈를 취하고 있는 모습. 차은우는 공연이나 무대 의상으로 주로 사용되는 하얀 개량한복을 착용하고 있으며, 살이 다소 오른 듯한 비주얼을 보여 눈길을 끌었다.한편 차은우는 지난해 7월 입대해 현재 군악대에서 복무 중이다. 전역 예정일은 오는 2027년 1월이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr