이미지 크게보기 사진 = 텐아시아DB

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '공부왕 찐천재 홍진경'

방송인 최화정(65)이 삼성전자와 SK하이닉스 투자로 놀라운 결과를 공개했다.23일 ‘공부왕 찐천재 홍진경’ 채널에는 ‘10년 전에 같은 주식 산 홍진경 엄정화 지금은 얼마?’라는 제목의 영상이 게재됐다.영상에는 홍진경이 엄정화의 집을 찾아 이야기를 나누는 모습이 담겼다. 이날 두 사람은 자신들이 투자했던 주식 이야기를 꺼냈다.홍진경은 “언니랑 저랑 헛헛한 일이 있다. 주식도 둘이 똑같은 종목을 했는데 많이 안 좋다”고 털어놨다. 이어 최근 관심을 받고 있는 ‘삼전닉스’(삼성전자·SK하이닉스)를 언급하며 아쉬움을 드러냈다.그러던 중 엄정화는 최화정을 떠올렸다. “화정 언니는 있다고 하지 않았나”라며 직접 전화를 걸었고, 최화정에게 삼성전자와 하이닉스 보유 여부를 물었다.최화정은 “있었다”고 답했다. 이어 “원래 안 파는데 이번에는 아주 최고일 때 처분했다”고 밝혀 두 사람을 놀라게 했다.엄정화와 홍진경은 최화정의 투자 결과에 축하를 보냈다. 엄정화가 “뷔페 한 번 사”라고 하자 최화정은 “그걸 못 사겠나. 100번도 사지”라고 답해 웃음을 안겼다.한편 1961년생 미혼 최화정은 2020년 서울 성동구 성수동에 위치한 고급 주상 복합 아파트로 이사해 화제를 모은 바 있다. 이 집은 77평 기준 약 110억 원에 거래된다고 알려졌다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr