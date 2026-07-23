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이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '롤링썬더-신여성'

신기루가 자신의 주식 투자 경험을 솔직하게 털어놨다.지난 22일 '뭐든하기루' 채널에는 '비도 오고 그래서 전 생각이 났어'라는 제목의 영상이 게재됐다.영상에서 신기루는 하이닉스 주식을 언급할 때마다 주변에서 "부자 됐겠다"는 말을 가장 많이 듣는다며 웃었다.그는 "주식을 어떻게 하는지 궁금해서 140만 원대에 한 주를 처음 사봤다. 이후 200만 원을 넘겼을 때도 추가로 들어갔다"고 말했다.이어 신기루는 "많은 돈을 넣은 것도 아니고 시세에 따라 부자가 될 정도도 아니다"라며 "최근에는 190만 원대, 180만 원대까지 내려왔다. 그래서 부자 안 됐다"고 털어놨다.이어 주식을 시작하게 된 계기도 밝혔다. 그는 "재테크에는 원래 관심이 없었는데 주변 사람들이 다 주식을 이야기하더라. 대기실에서도 하이닉스 한참 올라갔을 때 나만 빼고 웃고 있더라"고 털어놨다.특히 지인의 권유를 믿고 제주반도체 주식을 매수했던 일화도 꺼냈다. 신기루는 "'오늘이 이 가격에 살 수 있는 마지막 기회'라는 말을 듣고 꽤 샀다"며 "정말 마지막 기회였다. 12만 원에 살 수 있는 마지막 기회였고, 지금은 7만 원대"라고 씁쓸하게 말했다.그러면서 "누굴 탓할 수는 없다. 내 판단으로 산 거니까"라면서도 "계좌에 파란색 마이너스가 찍혀 있는 걸 보면 마음이 그렇다"고 웃어 보였다.끝으로 그는 "주식은 아무도 모를 때 사야 한다고 하더라. 다 알게 됐으면 이미 늦은 거라는 말이 맞는 것 같다"고 덧붙였다.앞서 신기루는 지난 6월 웹 예능 ‘신여성’에 출연해 “SK하이닉스를 146만 원에 들어갔다”며 “아침에 확인해 보니 주가가 162만 원까지 올라 있었다. 돈은 이렇게 버는 거구나 싶어 깜짝 놀랐다”고 밝혀 화제를 모은 바 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr