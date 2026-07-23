사진 = '정지선의 칼있으마' 유튜브 채널 캡처

사진 = '정지선의 칼있으마' 유튜브 채널 캡처

'딤섬의 여왕'으로 불리는 정지선 셰프가 자신의 유튜브 채널을 통해 중국 유학 시절의 깊은 추억이 서린 길거리 음식 찹쌀 쇼마이 레시피를 전격 공개하며 딤섬 전문 셰프로서의 진가를 입증했다.정지선 셰프가 운영하는 유튜브 채널 '정지선의 칼있으마'에서는 '언더커버셰프에 나왔던 딤섬 재현해 봤습니다'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 정지선은 복주머니 모양이 특징인 중국의 대표적 아침 식사 메뉴 찹쌀 쇼마이를 직접 조리하고 맛보는 시간을 가졌다.돼지고기와 표고버섯, 보리새우 등을 잘게 다져 볶은 뒤 찐 찹쌀과 섞어 쇼마이의 속을 완성한 정지선은 색을 내는 노두유를 더해 현지 고유의 색감을 살려냈다.밀가루 반죽을 밀어 꽃 모양으로 빚는 전통 성형 방식을 능숙하게 선보인 정지선은 집에서 직접 피를 만들기 어렵다면 시판용 피를 쓰거나 속을 밀가루에 굴려 찌는 굴림 딤섬 형태로 응용해 쪄내도 훌륭한 요리가 돼 쉽게 시도해 볼 것을 권장했다.완성된 딤섬을 시식하며 찹쌀의 쫀득함과 보리새우의 감칠맛이 자아내는 환상적인 조화를 극찬한 정지선은 다양한 재료를 활용해 집에서도 부담 없이 즐길 수 있는 요리임을 명확히 했다.이날 정지선은 요리 과정 중 중국 유학 시절을 비롯한 다채로운 개인적 에피소드를 털어놓으며 눈길을 모았다. 딤섬을 처음 배우던 유학 시절 길거리에서 아침마다 흔히 사 먹었던 추억을 회상한 정지선은 과거 '언더커버 셰프' 촬영 당시 청두 현지 음식에 대한 강한 호기심으로 매일 일찍 일어나 현지식을 챙겨 먹었던 일화를 차분히 꺼내 놓았다.평소 집에서 밀키트보다 본인의 손맛을 선호하며 셰프의 음식이 먹고 싶다고 요청하는 가족 우영의 이야기를 전하며 유쾌한 미소를 지은 정지선은 스스로를 딤섬의 여왕이라 칭하면서도 채널을 통해 딤섬 요리를 많이 다루지 못했던 아쉬움을 표했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr