이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '갓경규'

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개그맨 이경규(67)가 최근 불거진 건강 이상설에 직접 입을 열었다.23일 '갓경규'를 통해 공개된 영상에서 이경규는 과거 협심증 치료 사실과 함께 뇌 건강에 대한 생각을 털어놨다.이날 이경규는 뇌 질환 예방을 주제로 전문가와 이야기를 나눴다. 그는 "제 나이 때가 되면 많이 걱정되는 부분들이 있다"며 뇌 건강에 관심을 갖게 된 이유를 설명했다.제작진이 건강 이상설을 언급하자 이경규는 "요즘 제가 발음이 많이 안 좋다고 건강 이상설을 제기하는 분들이 있다"고 말했다. 이어 "방송을 오래 하다 보니까 대충대충 할 때도 있다. 그러다 보니까 그렇게 보인 것 같다"고 웃으며 답했다.이어 이경규는 과거 협심증 치료 사실을 공개했다. 그는 "관상동맥이 막혀서 협심증 진단을 받고 스텐트를 하나 박았다"며 "그러다 보니 뇌 질환 쪽도 내가 안전지대는 아니지 않을까 하는 생각이 든다"고 밝혔다.앞서 건강 이상설이 불거졌지만, 소속사는 촬영이 이어지며 일시적인 컨디션 난조가 있었을 뿐 건강에는 문제가 없다고 설명했다.이경규 역시 MBC 예능 '놀면 뭐하니?'에서 건강 이상설을 직접 언급하며 "전혀 문제없다. 멀쩡하다"고 답한 바 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr