배우 이동욱./킹콩 by 스타십

배우 이동욱이 제작발표회 당시 노래를 불렀던 비하인드를 밝혔다.23일 서울 강남구에 위치한 한 카페에서 디즈니+ '킬러들의 쇼핑몰' 시즌2 이동욱(정진만 역)과의 인터뷰를 진행했다. 시즌2의 에피소드가 2개밖에 공개되지 않은 시점에서 다소 이르게 진행된 인터뷰라 질의응답에는 다소 한계가 있었다.’킬러들의 쇼핑몰2‘는 혹독한 인수인계를 마치고 쇼핑몰의 새로운 대표가 된 ’지안‘(김혜준 분)이 살아 돌아온 ’진만‘(이동욱 분)과 함께 ’바빌론‘ 글로벌 세력에 맞서 본격적인 반격을 펼치는 이야기다.무려 2년 5개월 만에 시즌2로 돌아온 이동욱은 앞선 제작발표회 당시 마무리 멘트 때 "궃은 비 내리는 날~"이라고 노래를 부른 바 있다. 이동욱의 깜짝 가창에 분위기는 조금 더 부드러워지기도 했다.이에 이동욱은 "난 재밌는 걸 좋아하는 사람이다. 노래를 의도하고 부른 건 아니다. 분위기가 경직되어 있고 배우들은 조심스러워하니까 다같이 한 번 웃었으면 좋겠다는 마음이었다"라고 설명했다.실제로 이동욱은 예능 프로그램과 유튜브 출연이 잦다. 그는 "내가 재밌고 즐거워서 출연하는 거다. 시청자분들이 재밌게 봐주시니 기쁘기도 하다. 올해는 예능 출연을 많이 못 해서 반성하고 있다"라고 말했다.이어 "예능에서 심드렁한 나의 모습은 자연스러운 것이다. 연기할 수는 없지 않나. 정진만 캐릭터와 실제 나는 간극이 크다"라고 덧붙였다.한편, '킬러들의 쇼핑몰2'는 지난 22일 1, 2회 공개를 시작으로 매주 수요일 2개씩, 총 8개의 에피소드로 시청자를 만난다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr