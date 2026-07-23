'김부장' 3인방이 위장 작전을 실시한다./사진제공=SBS

'김부장' 3인방이 위장 작전을 실시한다./사진제공=SBS

'김부장' 3인방이 위장 작전을 실시한다./사진제공=SBS

SBS 금토드라마 ‘김부장’ 소지섭, 최대훈, 윤경호가 신분을 바꾼 위장 작전으로 적진 한복판을 파고든다.마지막까지 2회를 남긴 SBS 금토드라마 ‘김부장’은 지난 8회 수도권 23.6%, 전국 23.1%, 순간 최고 26.2%를 기록하며 또 한 번 자체 최고 시청률을 경신, SBS 금토드라마 역대 2위 시청률을 찍었다. 현재 1위는 ‘펜트하우스2’(29.2%)다.8회에서는 북한 최고위급 망명자 리응령(이재용)을 보호하라는 마지막 임무를 받은 김부장(소지섭)이 거대한 음모에 휘말리는 모습이 담겼다. 가까스로 북한 요원들의 습격을 피한 김부장은 성한수(최대훈), 박진철(윤경호)과 재회했지만, 이들 앞에 나타난 특수임무국 요원들이 돌연 총을 겨누면서 위기를 맞았다.오는 24일 오후 9시 50분 방송되는 ‘김부장’ 9회에서는 김부장과 성한수, 박진철이 각양각색 변신을 통해 ‘수상한 작전’에 돌입한다. 23일 공개된 스틸컷에는 극 중 세 사람이 검은 슈트부터 셰프 유니폼, 트렁크 잠입까지 전혀 다른 모습으로 변신한 모습이 담겼다.먼저 말끔한 검은색 슈트를 차려입은 김부장은 상처가 남은 얼굴과 대비되는 빈틈없는 모습으로 시선을 사로잡는다. 평범한 회사원의 모습을 벗고 다시 한번 냉철한 본능을 깨운 듯한 김부장이 주변을 예리하게 살피는 날카로운 눈빛과 긴장감 어린 표정으로 또 어떤 위험한 작전에 뛰어든 것인지 궁금증을 자아낸다.박진철은 호텔 직원으로 위장한다. 흰색 조리복과 검은 앞치마를 갖춰 입은 박진철은 능청스러운 미소를 띤 채 복도에서 경비 인력과 마주한 순간에도 태연하게 손을 들어 인사를 건네는 여유를 보인다.성한수는 난감한 표정을 지은 채 자동차 트렁크 안에 몸을 잔뜩 웅크리고 있다. 성한수가 어째서 좁은 트렁크 안 신세가 된 것인지 궁금증을 자아내는 가운데, 김부장과 박진철, 성한수가 목숨이 오가는 위기 속에서 어떤 예측 불가 작전과 팀플레이를 펼치게 될지 기대를 모은다.제작진은 “김부장과 성한수, 박진철이 각자의 방식으로 정체를 숨긴 채 새로운 작전에 뛰어든다”라며 “긴장감 넘치는 상황 속에서도 ‘아빠 유니버스’ 특유의 팀워크가 빛날 예정이다. 세 사람이 펼칠 기상천외한 활약을 기대해 달라”고 전했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr