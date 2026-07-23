임영웅 / 사진 = 임영웅 SNS

트로트 가수 임영웅이 모델 뺨치는 기럭지를 자랑했다.23일 임영웅은 자신의 SNS에 별다른 문구 없이 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 미국 뉴욕 시내를 배경으로 화이트 셔츠와 스트라이프 넥타이, 오버핏 슬랙스를 입고 포즈를 취하는 임영웅의 모습이 담겼다. 그는 물에 젖은 머리와 시티보이룩으로 댄디한 매력을 발산했다.특히, 그의 남다른 기럭지가 눈길을 끌었다. 프로필상 182cm의 큰 키를 갖고 있다고 알려진 임영웅은 소멸 직전의 작은 머리와 달리 비현실적인 모델 비율을 자랑해 놀라움을 안겼다. 해당 사진을 본 팬들은 "가수인지 모델인지", "패션 센스 뭐야" 등 감탄을 쏟아냈다.한편, 임영웅은 오는 9월 4일부터 3일간 고양종합운동장 주경기장에서 'M HERO - THE STADIUM 2'(엠 히어로 - 더 스타디움 2) 콘서트를 개최한다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr