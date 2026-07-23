정소민 / 사진 = 정소민 SNS

배우 정소민이 확 달라진 분위기를 자아냈다.23일 정소민은 자신의 SNS에 별다른 문구 없이 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 브랜드 화보 촬영차 일본을 찾은 정소민의 모습이 담겼다. 이날 정소민은 단정한 반소매 블라우스를 입고 한 플라워 다이닝을 찾아 식사를 즐겼다.특히, 그의 반전 스타일링이 눈길을 끌었다. 함께 공개된 다른 사진에서 정소민은 시크한 올백 헤어와 과감한 스타일의 크롭 투피스를 입고 모델 포스를 발산했다. 그는 잘록한 허리 라인과 군살 하나 없는 탄탄한 허벅지로 평소 혹독한 자기관리를 짐작케 했다.앞서 정소민의 프로필상 키와 몸무게는 163cm에 44kg이다. 그는 데뷔 초 다소 통통한 이미지였으나 이후 약 10kg을 감량하며 슬림한 체형을 유지하고 있다.한편, 정소민은 넷플릭스 시리즈 '딜러' 출연으로 안방 복귀를 알렸다. 해당 작품은 카지노 딜러 정건화(정소민 분)가 사기로 잃어버린 결혼 자금을 메꾸기 위해 도박판에 뛰어드는 이야기다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr