수지 / 사진 = 수지 SNS

그룹 미쓰에이 출신 가수 겸 배우 수지(30)가 여전한 청순 비주얼을 자랑했다.23일 수지는 자신의 SNS에 별다른 문구 없이 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 수지의 한 명품 브랜드 화보 촬영 비하인드 컷이 담겼다. 이날 수지는 펀칭 디자인의 순백 나시톱과 시스루 가디건, 데님 팬츠를 매치한 캐주얼룩을 입고 청초한 미모를 자랑했다.특히, 그의 변함없는 비주얼이 시선을 사로잡았다. 사진 속 수지는 자연스러운 웨이브 헤어와 수수한 메이크업으로 특유의 내추럴한 매력을 자아냈다. 그는 심플한 패션 속에서도 화려한 이목구비와 몽환적인 분위기로 팬들의 감탄을 샀다.해당 사진을 본 팬들은 "역시 국민 첫사랑", "진짜 청순하다. 여자의 악마" 등 그의 수려한 비주얼에 놀라움을 금치 못했다.한편, 수지는 영화 '실연당한 사람들을 위한 일곱 시 조찬모임'으로 스크린 복귀를 앞두고 있다. 이밖에도 그는 디즈니+ 드라마 '현혹', tvN 드라마 '하렘의 남자들' 출연을 예고하며 활발할 활동을 이어가고 있다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr