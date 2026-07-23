그룹 원팩트가 컴백한다 / 사진=아르마다Ent 제공

원팩트(ONE PACT)가 컴백한다.그룹 원팩트(종우, 제이창, 성민, 태그, 예담)가 23일2 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 새 디지털 싱글 'TUNED IN(튠드 인)'을 발매한다.원팩트의 새 싱글 'TUNED IN'은 마치 주파수를 맞추듯 같은 바이브에 스며들고, 지금 이 순간 서로에게 몰입하는 에너지를 담아낸 앨범이다. 지난 2월 발매한 첫 번째 EP '1'ONLY(원앤온리)' 이후 약 5개월 만에 선보이는 신보로, 1990년대 미국 하이틴 팝스타를 연상시키는 빈티지 무드를 통해 원팩트만의 색깔을 담아냈다.이전 앨범들과 마찬가지로, 이번 싱글 역시 멤버 태그가 전곡 프로듀싱을 맡았다. 여기에 멤버 제이창도 수록곡 작사에 참여했다.타이틀곡 'U so hot(유 쏘 핫)'은 청량한 신디사이저 사운드와 세련된 멜로디가 어우러진 디지코어 장르의 곡이다. 그루비한 드럼과 감각적인 전개 위로, 한눈에 반한 상대를 향한 솔직한 감정과 서툰 설렘을 위트 있게 풀어냈다.이번 앨범에는 타이틀곡 외에도 수록곡 'Whts yo name(왓츠 요 네임)'이 함께 담겼다. 'Whts yo name'은 이름조차 모르는 상대에게 단숨에 빠져드는 순간의 감정을 그려낸 팝 댄스곡이다. 운명처럼 다가온 첫 만남의 설렘과 꿈인지 현실인지 알 수 없는 감정을 감각적으로 풀어낸 곡이다.한편, 원팩트의 새 디지털 싱글 'TUNED IN'은 23일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 정식 발매된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr