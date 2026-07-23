스윙스/ 사진=텐아시아 DB

사진=스윙스 SNS

래퍼 겸 배우 스윙스가 지하철 역사 내 표지판 훼손 사건의 범인이 자신이라고 장난 섞인 자백을 해 눈길을 끌었다.지난 22일 스윙스는 SNS에 한 장의 사진을 공유하며 "내가 했어. 미안해"라고 말했다. 그가 올린 캡처본에는 지하철 4호선 범계역 역사 내 표지판 글자가 훼손된 사진이 담겼다. '범계'가 '버거'로 바뀐 것.스윙스가 실제로 표지판을 훼손했는지 여부는 확인되지 않았다. 다만 스윙스가 평소 햄버거를 향한 애정을 여러 차례 공개해 왔기에 누리꾼들은 그의 발언을 농담으로 받아들이는 분위기다. 스윙스는 한 번에 햄버거 5개를 주문하는 등 남다른 사랑을 보여왔다.평소 연기 욕심을 내비쳤던 스윙스는 최근 배우 활동에 박차를 가하고 있다. 그는 영화 '타짜: 벨제붑의 노래' 예고편에 깜짝 등장하며 정극 연기에 도전장을 내밀었다. 스윙스는 본명인 문지훈으로 캐스팅 라인업에 이름을 올렸다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr