스윙스/ 사진=텐아시아 DB
스윙스/ 사진=텐아시아 DB
래퍼 겸 배우 스윙스가 지하철 역사 내 표지판 훼손 사건의 범인이 자신이라고 장난 섞인 자백을 해 눈길을 끌었다.

지난 22일 스윙스는 SNS에 한 장의 사진을 공유하며 "내가 했어. 미안해"라고 말했다. 그가 올린 캡처본에는 지하철 4호선 범계역 역사 내 표지판 글자가 훼손된 사진이 담겼다. '범계'가 '버거'로 바뀐 것.
사진=스윙스 SNS
사진=스윙스 SNS
스윙스가 실제로 표지판을 훼손했는지 여부는 확인되지 않았다. 다만 스윙스가 평소 햄버거를 향한 애정을 여러 차례 공개해 왔기에 누리꾼들은 그의 발언을 농담으로 받아들이는 분위기다. 스윙스는 한 번에 햄버거 5개를 주문하는 등 남다른 사랑을 보여왔다.

평소 연기 욕심을 내비쳤던 스윙스는 최근 배우 활동에 박차를 가하고 있다. 그는 영화 '타짜: 벨제붑의 노래' 예고편에 깜짝 등장하며 정극 연기에 도전장을 내밀었다. 스윙스는 본명인 문지훈으로 캐스팅 라인업에 이름을 올렸다.

김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr

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