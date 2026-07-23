배우 노윤서가 '동궁'으로 사극에 첫 도전했다. / 사진제공=넷플릭스

배우 노윤서가 '동궁'으로 첫 장편 드라마 주연을 하게 됐다. / 사진제공=넷플릭스

배우 노윤서가 '동궁'을 두고 "배우로서도 많이 성장한 작품"이라고 말했다. / 사진제공=넷플릭스

배우 노윤서에게 '동궁'은 도전과 숙제를 동시에 남긴 작품이었다. 첫 사극과 첫 장편 주연을 마친 그는 연기력 논란도 담담히 받아들이며 "더 발전해야 할 부분이 많다"고 돌아봤다.23일 서울 삼청동의 한 카페에서 만난 노윤서는 첫 장편 드라마 주연과 첫 사극에 도전했던 '동궁'을 돌아보며 "배우라면 누구나 그렇듯 아쉬움은 늘 남는다"고 말했다.'동궁'은 귀(鬼)의 세계를 넘나드는 능력을 가진 구천(남주혁 분)과 비밀을 간직한 궁녀 생강(노윤서 분)이 왕(조승우 분)의 부름을 받고 동궁에 깃든 저주를 파헤치는 오컬트 판타지 사극이다. 노윤서는 "긴 호흡의 드라마 주연은 처음이었다. 큰 흐름을 어떻게 가져가야 하는지 감독님과 정말 많은 이야기를 나눴다"며 "촬영을 하면서 표정이나 목소리의 고저, 흐름을 가져가는 방식 등 연기에 대해 정말 많이 배웠다"고 돌아봤다.작품 공개 이후 일부 시청자들은 사극 톤과 발성, 감정 표현 등을 두고 아쉽다는 반응을 보였다. 이에 대해 노윤서는 "저 역시 인지하고 있는 부분"이라며 "노력하고 발전해야 할 부분이 많다. 객관적으로 봐도 더 보완해야겠다고 느끼는 부분들이 있다"고 인정했다. 그러면서도 "너무 테크니컬한 부분이나 겉으로 보이는 것에만 치중하다 보면 오히려 캐릭터 자체가 무너질 수 있다고 생각했다"며 "캐릭터를 더 많이 연구하고 고민하는 배우가 되고 싶다. 모든 사람을 만족시킬 수는 없겠지만 다시 시청자들을 설득할 수 있는 연기를 보여드리고 싶다"고 강조했다.스스로 아쉬움이 남은 점에 대해서도 언급했다. 그는 "사극이라고 해서 정답이 있는 말투가 있는 것은 아니다. 현장에서도 그런 부분에 대해 이야기를 많이 나눴다"며 "구천은 티키타카가 중요한 캐릭터였고, 선배님들과 함께하는 장면은 진중한 신이 많았다"고 설명했다. 이어 "부족했던 부분은 충분히 인지하고 있다. 발성이나 기술적인 부분도 앞으로 발전시켜야 할 과제라고 생각한다"고 덧붙였다.첫 사극 도전에 두려움보다 호기심이 앞섰다는 노윤서는 "'사극이 힘들다'는 이야기는 많이 들었지만 저는 해본 적이 없어서 오히려 더 도전해보고 싶었다"고 밝혔다. 이어 "'구천이는 정말 고생 많이 하겠다', '이걸 어떻게 찍지'라는 생각도 들었지만 생강이라는 캐릭터와 이야기가 너무 재미있어서 고생은 뒷전이었다. 해보고 싶다는 마음이 더 컸다"고 말했다. 생강이라는 인물에 대해서는 "누군가를 살리기 위해 자신의 목숨까지 내놓는 진취적인 모습이 매력적으로 다가왔다. 꼭 한 번 표현해보고 싶었다"고 애정을 표현했다.체력적으로 쉽지 않은 촬영이었지만 현장은 열정으로 가득했다고 했다. 노윤서는 "감독님과 미술팀, 특수효과팀까지 모두 '언제 이런 걸 또 해보겠냐'는 마음으로 즐기면서 촬영했다"고 했다. 이어 "그 열정 덕분에 저도 힘들다는 생각보다 즐겁다는 마음이 더 컸다. 사실 저는 구천 오빠에 비하면 힘들다고 말할 수도 없다"며 웃었다.선배 배우들과의 호흡도 성장의 밑거름이 됐다고. 특히 조승우에 대해서는 "조언을 직접 해주셨다기보다 제가 많이 여쭤봤다"며 "'어떻게 이런 생각을 하세요?'라는 질문을 많이 했다. 대본을 해석하는 방식이나 연기에 대한 생각을 배우고 싶었다"고 말했다.또한 "조승우 선배님이 개그를 치시면 헛웃음이 날 정도로 재미있었다. 놀림을 당하는 것도 즐겼던 것 같다"며 "혼자 촬영하는 날이 많았는데 조승우 선배님이나 남주혁 선배님과 함께 찍는 날은 정말 반갑고 즐거웠다. 혼자 있을 때는 장난칠 사람이 없어 오히려 허전하기도 했다"고 회상했다. 이어 "요즘은 트렌드에 뒤처지지 않으려고 밈 원본을 찾아보곤 하는데 승우 선배님이 저보다 더 잘 아시더라. '너 이거 몰라?'라고 하신 적도 많았다"며 "촬영장에서도 밈 이야기를 많이 했는데 거의 다 알고 계셔서 놀랐다"고 웃었다.노윤서에게 '동궁'은 어떤 작품으로 기억될까. 그는 "'동궁'은 사극도, 오컬트도, 판타지도 모두 처음이었던 작품"이라며 "촬영한 지 2년이 지났는데도 공개된 작품을 보니 당시의 과정이 모두 떠올랐다. 스태프들과 함께 만든 결과물을 보며 뿌듯했고, 배우로서도 많이 성장한 작품으로 남았다"고 전했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr