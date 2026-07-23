배우 노윤서가 '동궁' 인터뷰에 참석했다 / 사진제공=넷플릭스

배우 노윤서가 '동궁' 인터뷰에 참석했다 / 사진제공=넷플릭스

배우 노윤서가 첫 사극이자 오컬트 판타지 장르였던 '동궁'에 도전한 이유를 밝혔다.최근 서울 삼청동의 한 카페에서 넷플릭스 시리즈 '동궁'의 주연 배우 노윤서와 만나 이야기를 나눴다.넷플릭스 '동궁'(연출 최정규)은 귀(⻤)의 세계를 넘나드는 능력을 가진 구천(남주혁)과 비밀을 간직한 궁녀 생강(노윤서)이 왕(조승우)의 부름을 받고 동궁에 깃든 저주를 파헤치면서 벌어지는 이야기다.노윤서는 "'사극이 힘들다'는 이야기를 많지만 저는 해본 적이 없어서 오히려 더 도전해보고 싶었다"고 말했다. 그는 "대본을 보면서는 '구천이는 정말 고생 많이 하겠다', '이걸 어떻게 찍지' 라는 생각도 들었다. 상상해야 하는 장면도 정말 많았다"면서도 "그보다 생강이라는 캐릭터와 이야기가 너무 재미있어서 고생은 뒷전이었다. 해보고 싶다는 마음이 더 컸다"고 돌아봤다.이어 "생강이는 냉철할 때는 냉철하지만 누군가를 살리기 위해 자신의 목숨까지 내놓는 인물이다. 그런 진취적인 모습이 굉장히 매력적으로 다가왔고, 꼭 한 번 표현해보고 싶었다"고 애정을 드러냈다.체력적으로 힘든 촬영이었지만 현장의 분위기가 오히려 버팀목이 됐다고 했다. 노윤서는 "감독님을 비롯해 미술팀, 스태프분들, 특수효과팀까지 모두 새로운 시도를 정말 많이 했다"며 "다들 '언제 이런 걸 또 해보겠냐'는 마음으로 즐기면서 촬영했다. 그런 열정이 현장에 가득해서 저도 자연스럽게 힘이 났다"고 말했다. 그러면서 "저는 사실 구천 오빠(남주혁 분)에 비하면 힘들다고 말할 수 없다"며 웃은 뒤 "즐기면서 촬영했던 기억이 더 크다"고 덧붙였다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr