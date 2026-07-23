박은빈이 공식 행사에 참석해 하트 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

박은빈이 팬 콘서트를 연다. / 사진제공=나무엑터스

배우 박은빈이 데뷔 30주년을 맞아 팬 콘서트를 연다.박은빈은 오는 9월 5일 '2026 박은빈 FAN CONCERT <은빈노트: EUN-iverse>' (2026 박은빈 팬 콘서트 <은빈노트: 은니버스>(이하 '은빈노트: 은니버스')를 개최한다.'은빈노트: 은니버스'는 박은빈이 배우로서 걸어온 시간과 앞으로 이어갈 여정을 담은 팬 콘서트다. '박은빈(EUN BIN)'과 '유니버스(Universe)'를 결합한 타이틀로, 작품과 음악, 팬들과 함께한 시간을 박은빈만의 '우주'로 표현한다.소속사 나무엑터스는 "박은빈이 배우로서 특별한 의미를 지닌 해를 맞아 팬 콘서트를 열고 팬들을 만난다. 특히 이번 공연에서는 처음으로 선보이는 무대와 색다른 매력을 만나보실 수 있을 것"이라고 밝혔다. 그러면서 "1년 만의 공연인 만큼 바쁜 일정 속에서도 준비에 최선을 다하고 있다. 데뷔 이후 쉼 없이 걸어온 시간과 연기를 향한 변함없는 열정, 한결같은 성실함으로 많은 사랑을 받아온 박은빈과 팬 여러분 모두에게 오래도록 기억에 남는 뜻깊은 시간이 되기를 바란다"고 덧붙였다.한편 박은빈은 현재 tvN '오싹한 연애'에서 배우 양세종과 로맨스를 그리고 있다. 또 지난 5월에는 넷플릭스 '원더풀스'에서 가수 겸 배우 차은우와 호흡을 맞추며 주목받았다.'은빈노트: 은니버스' 티켓 예매는 티켓링크에서 진행되며, 오는 30일 오후 8시에는 팬클럽 선예매가 8월 3일 오후 8시 일반 예매가 오픈된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr