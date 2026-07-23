가수 서인영이 '워터밤 속초 2026' 무대를 앞두고 팔 지방흡입을 받은 사실을 공개했다./사진=서인영 유튜브 캡처

가수 서인영이 '워터밤 속초 2026' 무대를 앞두고 팔 지방흡입을 받은 사실을 공개했다./사진=서인영 유튜브 캡처

가수 서인영이 '워터밤 속초 2026' 무대를 앞두고 팔 지방흡입을 받은 사실을 공개했다./사진=서인영 유튜브 캡처

가수 서인영이 '워터밤 속초 2026' 무대를 앞두고 팔 지방흡입을 받은 사실을 공개했다.22일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 '아빠 몰래 지방 흡입했다가 앓아누운 서인영 충격 근황'이라는 제목의 영상이 공개됐다.제작진은 몸 상태가 좋지 않다는 소식을 듣고 서인영의 집을 찾았다. 얼굴과 팔에 멍이 남은 모습으로 등장한 서인영은 "예뻐지려고 완전히 노력하고 있다"며 피부 부스터 시술과 팔 지방흡입을 받았다고 밝혔다.그는 "완전 심하게 다이어트를 하는데 팔뚝은 죽어도 안 빠지더라"며 "멍은 많이 들지 않았고 지금 빠지는 중"이라고 설명했다. 이어 "워터밤까지는 예뻐져. 기다려"라며 자신감을 내비쳤다.제작진이 "워터밤 때문에 이렇게까지 하는 거냐"고 묻자 서인영은 "당연하다. 내 인생을 걸었다"고 답했다. 이어 "내돈내산이다. 출연료를 다 썼다"고 말해 놀라움을 안겼다.서인영은 "팔을 접으면 뒤쪽에 살이 있었는데 없어졌다. 정리됐다"며 "전신마취를 했는데 생각보다 많이 뺐다고 하더라"고 말했다. 이어 "코 수술을 다섯 번 했을 때와 비교하면 이 정도는 껌"이라며 너스레를 떨었다.그는 워터밤에 관해 "라인업 장난 아니다. 몸짱만 나온다"며 "핫하고 어리고 팔팔한 것들이 나온다. 얼굴에 윤기라도 나고 팔이라도 뼈 팔이어야 한다"고 말하며 시술을 결심한 이유를 전했다. 워터밤에는 비, 비비, 우주소녀 다영, 이영지 등이 출연한다고 알려졌다.서인영은 "아버지가 손톱을 떼라고 해서 뗐다. 어차피 네일을 하면 수술을 받을 수 없어서 이때가 기회라고 생각했다"며 "아빠도 지방 흡입한 걸 모르는데 큰일 났다"고 말해 웃음을 자아냈다.서인영은 8월 22일 한화리조트 설악 쏘라노에서 열리는 '워터밤 속초 2026' 무대에 오른다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr