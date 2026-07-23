'원희는 스무살' 원희가 버킷리스트에 도전한다. / 사진제공=쿠팡플레이

'원희는 스무살'의 최종회 예고편이 공개됐다. / 사진제공=쿠팡플레이

'원희는 스무살' 최종회에 다영, 신비가 원희와 함께한다. / 사진제공=쿠팡플레이

쿠팡플레이 예능 '원희는 스무살'이 최종회를 앞두고 예고편과 스틸을 공개했다. 마지막 '인생 언니'로 다영과 신비가 출연해 아일릿 원희의 스무 살 마지막 버킷리스트에 함께 도전한다. 한강을 배경으로 펼쳐지는 수상 레저부터 '핫걸 과외'까지, 세 사람의 유쾌한 케미가 예고됐다.'원희는 스무살'은 아직 처음인 것이 많은 스무 살 원희가 다양한 '인생 언니'들과 버킷리스트를 함께 경험하며 성장해 가는 과정을 담은 공감형 리얼 버라이어티 예능이다.공개된 8화 예고편에는 스무 살 마지막 버킷리스트를 함께할 다영, 신비와 원희의 여름 이야기가 담겼다. 한강으로 향한 세 사람은 수상 레저에 도전하며 시원한 여름을 만끽한다. '본투비 물속성' 원희는 신난 표정으로 물 위를 질주하는 반면, 다영과 신비는 비명을 지르며 극과 극 반응을 보여 웃음을 자아낸다.원희는 "언니들한테 섹시 좀 배워야겠어요"라며 마지막 버킷리스트를 공개한다. 다영과 신비가 '핫걸 과외'에 나서 열정적으로 노하우를 전수하지만, 원희는 입술을 깨물어보는 등 어떤 동작을을 해도 귀여운 매력을 감추지 못하며 색다른 재미를 선사할 예정이다.함께 공개된 스틸에는 한강을 배경으로 버킷리스트를 즐기는 세 사람의 모습이 담겼다. 물 위에서는 짜릿한 수상 레저를, 물 밖에서는 현실 자매 같은 분위기 속 '핫걸 토크'를 이어가며 또 다른 케미를 예고한다. 특히 원희를 향한 다영과 신비의 애정 어린 모습과 거침없는 입담이 마지막 이야기의 재미를 더할 전망이다.스무 살의 서툴지만 솔직한 성장기를 담아온 '원희는 스무살'은 이번 최종회를 통해 여름 추억과 함께 마지막 버킷리스트를 완성한다. '원희는 스무살' 최종회는 오는 25일 오후 4시 쿠팡플레이에서 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr