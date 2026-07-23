그룹 아르테미스 / 사진제공=모드하우스

그룹 아르테미스(ARTMS)가 새 앨범 타이틀곡 'Born Stunner'(본 스터너)의 뮤직비디오 티저를 공개했다.23일 공식 SNS를 통해 공개된 영상은 긴장감 있는 사운드와 함께 멤버들을 차례로 비친다. 컬러와 흑백 화면을 오가며 곡의 분위기와 영상 일부를 담았다.'Born Stunner' 음원과 뮤직비디오는 오는 24일 오후 1시에 선공개된다. 뮤직비디오에는 아르테미스와 여러 작품을 함께한 제작팀 디지페디(Digipedi)가 참여했다.아르테미스는 선공개 활동 이후 미국 프로모션을 진행할 예정이다. 이어 8월에는 트랙리스트와 하이라이트 메들리 등 앨범 콘텐츠를 순차적으로 공개하며, 8월 7일 새 앨범 'Hyper-Ego'를 발매한다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr