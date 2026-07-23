유혜주 / 사진 = 유혜주 SNS

'얼짱시대' 출신 크리에이터 유혜주가 둘째 출산 3일 만에 돌연 활동 중단 소식을 전했다.22일 유혜주는 유튜브 채널 '리쥬라이크'의 공지 게시판에 "가족들과 함께 서로를 돌보는 시간을 보내기 위해 리쥬라이크 채널은 잠시 쉬어가려고 한다"는 내용의 글을 게재해 활동 중단 소식을 전했다.그는 "8월 3일 업로드하기로 약속드렸던 출산 영상도 부득이하게 일정을 미루게 됐다"며 "준비해둔 영상들은 추후 차차 업로드하겠다"고 설명했다. 이어 "늘 따뜻한 마음과 응원으로 기다려주셔서 진심으로 감사드린다"며 "곧 다시 만나겠다"는 인사를 전하는 것도 잊지 않았다.앞서 유혜주는 지난 19일 개인 SNS를 통해 둘째 출산 소식을 전한 바 있다. 당시 그는 "짱아가 드디어 세상에 태어났다"며 "저는 지금 조리원에 들어와서 짱아랑 함께 지내고 있고 유준이도 아빠랑 잘 지내고 있다. 얼른 잘 회복해서 다시 인사드리겠다"고 덧붙였다.그러나 기쁨도 잠시, 갑작스러운 그의 휴식기 선언에 팬들 사이에서는 우려의 목소리가 쏟아졌다. 일각에서는 최근 영상에서 부친의 건강이 악화됐다고 언급한 바 있다며 그가 부친 간병을 위해 잠시 활동을 내려놓은 것 아니냐는 추측이 제기되기도 했다.한편 유혜주는 2011년 코미디TV '얼짱시대5'에 출연해 수려한 미모로 이름을 알렸다. 그는 2019년 대한항공 사무장 출신 남편과 결혼해 4년 만에 첫 아들 유준 군을 품에 안았다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr